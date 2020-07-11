Правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека иск против России из-за сбивания самолета MH17. К судебному процессу хотят привлечь и другие страны, пострадавшие из-за этой катастрофы.

Сейчас правительство Нидерландов изучает возможность приобщения к делу других государств, сообщил украинский посол Всеволод Ченцов в комментарии Укринформу .

Важно Нидерланды подали международный иск против России из-за сбитого самолета МН17: суд получил дело

Очень важно, что инициируя межгосударственный спор, Нидерланды выступают от имени всех погибших и их родственников. Нидерландская сторона также рассматривает возможность добавления других государств к этому процессу,

– рассказал дипломат.

Прежде всего к судебному иску могут включить те государства, граждане которых погибли в авиакатастрофе MH17 в июле 2014 года в небе над Донбассом.

Кроме того, Всеволод Ченцов прокомментировал и возможность добавления к этому делу Украины. По его словам, целесообразность такого шага будет приниматься с учетом рассмотрения иска Украины против России в Международном суде ООН.

Гражданами каких стран были погибшие

Всего на борту самолета было 298 человек. Все они погибли в результате падения. Больше в сего было граждан Нидерландов – 193. Впрочем были граждане еще 10 стран: