Нидерланды хотят привлечь другие государства к иску против России
Правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека иск против России из-за сбивания самолета MH17. К судебному процессу хотят привлечь и другие страны, пострадавшие из-за этой катастрофы.
Сейчас правительство Нидерландов изучает возможность приобщения к делу других государств, сообщил украинский посол Всеволод Ченцов в комментарии Укринформу.
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Очень важно, что инициируя межгосударственный спор, Нидерланды выступают от имени всех погибших и их родственников. Нидерландская сторона также рассматривает возможность добавления других государств к этому процессу,
– рассказал дипломат.
Прежде всего к судебному иску могут включить те государства, граждане которых погибли в авиакатастрофе MH17 в июле 2014 года в небе над Донбассом.
Кроме того, Всеволод Ченцов прокомментировал и возможность добавления к этому делу Украины. По его словам, целесообразность такого шага будет приниматься с учетом рассмотрения иска Украины против России в Международном суде ООН.
Гражданами каких стран были погибшие
Всего на борту самолета было 298 человек. Все они погибли в результате падения. Больше всего было граждан Нидерландов – 193. Впрочем были граждане еще 10 стран:
- Малайзия – 43,
- Австралия – 27
- Индонезия – 12
- Великобритания – 10
- Бельгия – 4,
- Германия – 4,
- Филиппины – 3,
- Канада – 1,
- Новая Зеландия – 1,
- Франция – 1.