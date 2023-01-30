Администрация президента России обеспокоена тем, что военная поддержка Украины перешла на новый этап, когда нам поставляют тяжелую бронетехнику. Это стало очень неприятной новостью для Москвы. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Юрий Федоров.

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Ставку делают на несколько моментов

По словам Федорова, прежде всего говорится о том, как представлять эту информацию на внутреннюю аудиторию. Для нее сгодится любая ложь и чепуха, поэтому российские пропагандисты не стесняются, они могут придумывать самые разные вещи. Что касается внешней аудитории, здесь работает другая модель – устрашение Запада.

"Что же вы делаете? Рано или поздно мы будем вынуждены обратиться к ядерному оружию, чтобы компенсировать поставки танков!", – так рассуждает Дмитрий Медведев и ряд людей, выступления которых ориентированы на западную аудиторию. На те круги, которые действительно считают, что в случае полного проигрыша Москвы ей ничего не останется, чем прибегнуть к ядерному оружию", – объяснил военный эксперт.

Эта тема педалируется на протяжении почти года. И она находит свой отклик среди некоторых категорий западных политиков, но те, у кого в руках власть, на такие угрозы особого внимания уже не обращают.

Более того, неоднократно проводились беседы министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина с Сергеем Шойгу, директора американской разведки Уильяма Бернса с Сергеем Нарышкиным и генерала США Марка Милли с Валерием Герасимовым.

"Я думаю, россиянам достаточно ясно было сказано: если вы используете ядерное оружие, ответ будет крайне болезненным для России. И те люди, которые призывают использовать его, могут сгореть в огне ядерной войны", – подытожил Федоров.

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