Адміністрація президента Росії стурбована тим, що військова підтримка України перейшла на новий етап, коли нам постачають тяжку бронетехніку. Це стало вкрай неприємною новиною для Москви. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Юрій Федоров.
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Ставку роблять на декілька моментів
Як зауважує Федоров, передовсім мовиться про те, як подавати цю інформацію на внутрішню аудиторію. Для неї згодиться будь-яка брехня й нісенітниця, відтак російські пропагандисти не соромляться, вони можуть вигадувати найрізноманітніші речі. Що ж до зовнішньої аудиторії, тут працює інша модель – залякування Заходу.
"Що ж ви робите? Рано чи пізно ми будемо змушені звернутися до ядерної зброї, щоб компенсувати поставки танків!", – так розмірковує Дмітрій Мєдвєдєв та низка людей, чиї виступи орієнтовані на західну аудиторію. На ті кола, які справді вважають, що у разі повного програшу Москви їй нічого не залишиться, аніж вдатися до ядерної зброї", – пояснив військовий експерт.
Ця тема педалюється впродовж майже року. І вона знаходить свій відгук серед деяких категорій західних політиків, але ті, у кого в руках влада, на такі погрози особливої уваги вже не звертають.
Ба більше, неодноразово проводилися бесіди міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна з Сєргєєм Шойгу, директора американської розвідки Вільяма Бернса з Сєргєєм Наришкіним та генерала США Марка Міллі з Валєрієм Гєрасімовим.
"Я думаю, росіянам достатньо ясно було сказано: якщо ви використаєте ядерну зброю, відповідь буде вкрай болючою для Росії. І ті люди, які закликають використати її, можуть згоріти у вогні ядерної війни", – підсумував Федоров.
Як ЗСУ можуть використати танки на фронті
- Наразі Україна має достатньо військової техніки для виконання певних наступальних дій. Однак ті понад 100 одиниць танків, які партнери планують нам передати, будуть посиленням для 100% виконання завдань. Військовий експерт Роман Світан запевняє, що вони допоможуть нашим захисникам вийти на узбережжя Азовського моря.
- Так, цю сотню танків додадуть до кількості військової техніки, яка в нас є для виконання відповідного завдання. Західне озброєння візьме на себе певні функції. Утім, на Abrams поки не варто покладатися, оскільки Leopard, ймовірно, надійдуть в Україну раніше – вже у лютому. Ця потужна техніка може одразу "піти в бій".
- За словами Світана, вони долучаться у наступі ЗСУ до наших Т-72 або польських танків PT-91 Twardy – це той самий Т-72, але модернізований польськими техніками.