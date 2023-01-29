Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, ситуація з постачанням танків Abrams дуже складна. За деякими повідомленнями ми зможемо їх отримати у серпні. Крім того, ці танки логістично доволі складні: потребують багато палива, певних запчастин. І отримання саме цих танків буде доволі тривалим процесом.

До теми Військовий експерт оцінив модернізовані танки РТ-91 від Польщі та Abrams від США

PT-91 можемо отримати за декілька тижнів

Він зазначив, що крім цих танків, Україна отримає PT-91 – польський танк на базі радянського Т-72, але значно модернізований.

І це буде найшвидша "посилка" для України від союзників. Ми їх можемо отримати за декілька тижнів,

– вважає експерт.

На його думку, приблизно навесні в Україні буде сформована танкова бригада – або нова, або передана в ту, що вже існує в українській армії.

"Найбільш реалістичний варіант – 1-й танковій бригаді, але це тільки моє припущення. Вона буде повністю переозброєна на західні танки і стане основою наступальних дій", – підкреслив він.

Нарожний наголосив, що M2 Bradley, які ми отримаємо, теж дуже важливі. Це дуже легкий бронетранспортер, що швидко рухається. Він має можливість полювати на ворожі танки, тому що озброєний Javelin. Він швидко завдає удар і одразу відступає.

"Завдяки постачанню цієї техніки, мобільність нашої армії і спроможність для наступу дуже сильно збільшаться приблизно наприкінці березня – у квітні", – зауважив він.

HIMARS можуть обслуговувати дуже багато спеціалістів в Україні

Військовий експерт вважає, що застосування Leopard 2 та Abrams в українській армії потребує більше часу і забезпечення певних можливостей для їхньої експлуатації.

У випадку, якщо Leopard 2 зламається, ми повинні мати на складі запчастини, щоб замінити їх "в полях",

– підкреслив він.

За його словами, з установками HIMARS таких проблем не виникало. Адже це звичайна вантажівка, на якій стоїть двигун Caterpillar і коробка Allison. Всі українські фермери мають у своєму хазяйстві Caterpillar і Allison. Це тракторна техніка.

"Тому є дуже багато спеціалістів, які можуть їх обслуговувати. А коли ми отримуємо новітню техніку, виникне питання з їхнім обслуговуванням", – зауважив Нарожний.

Чому Україна отримає танки Leopard 2 тільки за 3 місяці: дивіться відео

Leopard 2 – зовсім інший танк для українських танкістів

На його думку, обслуговування Leopard 2 буде великою проблемою для України. Якщо у нас буде приблизно 100 таких танків, ми не зможемо їх всіх возити на ремонт за кордон – це буде довго і не оптимально.

Також тактика бою Leopard 2 відрізняється від радянських танків, а всі танки, які є в Україні і в Росії – модифікації саме радянських. Це невеликі, низькопрофільні танки, які можуть швидко виїхати у поле, зробити декілька пострілів і на цьому їхня "кар'єра" може закінчитись,

– розповів експерт.

За його словами, Leopard 2 майже на 1 метр вищий за ці танки, він важкий і побудований так, щоб з великої відстані з одного пострілу знищувати ціль. Це тактика "хижака", снайпера, який сидить, стріляє і відходить назад. Він не рухається в лобові атаки. До того ж він дуже дорогий, тому його не вигідно втрачати.

"Це зовсім інший танк, і треба навчати самі екіпажі їм керувати. "Технарів" треба навчати. За один день цього не зробиш. Саме тому потрібні ці 3 місяці", – зазначив Павло Нарожний.

Зверніть увагу США та союзники сказали, з якою метою посилено навчатимуть українських військових, — NYT

Постачання важких танків в Україну: що відомо