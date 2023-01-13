Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Ворог панічно боїться контрнаступу ЗСУ.

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Фактор погоди

Нарожний зазначив, що війна – це змінний процес. Зокрема, важко було спрогнозувати, якою буде погода взимку. На Донбасі хоч і є морози й мінус 10, і мінус 20 градусів, та земля не промерзла, аби по ній змогла рухатись важка техніка.

Коли ми кажемо "наступ", що ми маємо на увазі під цим словом? Якщо ми скажемо, що ЗСУ пішли в наступ і звільнили Запорізьку область. Це не перемога, але це наступ. Звільнити ЗАЕС, Мелітополь, дійти до Бердянська – абсолютно реалістично, але потім ще буде важка битва за Крим,

– зауважив військовий експерт.

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Фактор військових постачань

Він продовжив, що на війні треба враховувати логістику. Як до нас потраплятиме допомога від Західних партнерів. Тут уже було кілька етапів:

Улітку це була артилерія, яка потім допомогла звільнити Херсон, Харківщину тощо.

Восени – обстріли цивільних об'єктів, а отже акцент у постачаннях був на системи ППО.

Зима пройде під знаком бронетехніки. Ми отримаємо бронетехніку, танки тощо.

"Не військові люди не розуміють увесь величезний обсяг логістики, щоб доправити цю техніку. Навіть ті ж 500 Bradley, які нам передадуть США – величезне питання, як доставити в Польщу, а потім як з Польщі доставити в бойові частини", – наголосив Нарожний.

За його словами, крім того, треба доставити комплектуючі, снаряди, навчити техніків тощо. Весною слід очікувати великого наступу ЗСУ. У підсумку можна очікувати деокупації всіє приморської частини України, й біля Чорного моря, й біля Азовського моря.

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