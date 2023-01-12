Про це повідомили низка пропагандистських ЗМІ із посиланням на заяву міноборони Росії.

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Річ у тім, що вороже силове відомство боїться спроб форсування Дніпра силами ЗСУ з огляду на зниження рівня води в річці.

Різке зниження рівня води в Дніпрі підвищує загрозу нових атак з боку ЗСУ, а також полегшує українським силовикам завдання форсування річки на запорізькому напрямку,

– заявив голова руху "Мы вместе с Россией" Володимир Рогов.

Одразу після цього окупанти розробили план щодо жорсткого обмеження водопостачання півострова.

"Міноборони впевнене, що всі без винятку кримчани розуміють необхідність таких заходів. Крім того, зараз зима, а отже, у великій кількості води необхідності немає, завжди можна заощадити", – впевнені у міноборони Росії.

Так, очевидно люди "з радістю" не будуть митися по кілька днів, чи ходитимуть набирати і топити сніг, якого у Криму, до речі немає.

Окупанти панікують через майбутнє звільнення Криму ЗСУ

Ані Україна, ані, схоже, весь цивілізований світ не сумнівається у тому, що Україна поверне собі всі втрачені території, зокрема і тимчасово окупований Крим. Ворог через це дуже панікує.

На тлі перемог української армії, російська пропаганда всіма силами намагається показати, що в окупантів все під контролем. Робить це традиційно шляхом обману. Тож, попри "бавовну", що розквітає у різних містах росіян, зокрема й у тимчасово окупованому Криму, вони намагаються вихваляти свої сили ППО.

Разом з тим, окупанти розуміють, що зазнають серйозних труднощів з мобілізацією. Тож для збільшення свого війська вони вирішили створити нові приватні військові компанії. Їх уже поповнюють у Криму.