Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Рота танків, яку передасть Польща, допоможе в одному з точкових проривів, наприклад, у виході в сторону Кремінної чи Сватового, підкреслив експерт.

До теми Питання вирішено, важливо тільки коли, – експерт про передачу танків Leopard

11 січня 2023 року стало відомо про передачу Україні роти танків Leopard від Польщі. Імовірно, мовиться про 14 одиниць техніки.

Танки та БМП працюватимуть в парі

За словами Світлана, про майбутню передачу танків Leopard було зрозуміло ще минулого року, коли заявили про надання Україні БМП Bradley та Marder. Адже танк розкриває свої можливості в наступі, коли з ним у парі йдуть БМП.

Полковник зауважив, що Україні передають БМП, оснащені кулеметами, далекомірами, ракетами тощо.

Світан зазначив, що оптимальною парою для БМП Bradley є танки Abrams, однак вони будуть гарно працювати і з танком Leopard.

Їх свого часу і створювали в парі, аби вони одне одного доповнювали. Тобто танк виконує певне завдання по прориву, по знищенню противника на проході, а БМП його прикриває з повітря, вражаючи вже дрібні точки ворога. Це його броньовий кулак,

– додав Світан.

Світан про передачу Україні важкої техніки: дивитись відео

Тепер справа за кількістю

За словами полковника, для тієї кількості танків, які передають Україні, необхідні БМП. В Україні нині є і танки, і БМП, їх можна скомпонувати.

Про кількість, яка необхідна для стратегічного прориву Україні минулого року говорив генерал Залужний. Це близько 300 танків, отже таких рот треба близько 30. І близько 700 броньованих машин. Нам зараз передають 70, отже в 10 разів більше потрібно. І близько 500 стволів артилерії,

– підкреслив Світан.

Військовий експерт зазначив, аби передати Leopard полякам необхідно було отримати дозвіл Німеччини, оскільки вона є виробником. Якщо дозвіл уже є, далі мова буде не про нову номенклатуру, а про кількість техніки.

Світан повідомив, що в Європі танки Leopard є, ремонт танків налагоджений.

"Цей танк Leopard 2 стоїть в лінійці, напевно, найкращих світових танків. Це танки четвертого покоління. До цього покоління також входять Abrams, американські Challenger 2, ізраїльська "Меркава", південнокорейський танк К2. Ми нині почали отримувати, певно, найкращу техніку для наступу", – повідомив Світан.

Головне – почати

Військовий зауважив, що 300 танків, кількість про яку говорив Головнокомандувач Залужний, є у Європі, навіть не враховуючи США.

Можна підіймати зі зберігання і передавати нам навіть Leopard 1, це приблизно такі ж танки як Т-72, якими ми зараз користуємося,

– додав мовець.

Він припускає, що ту кількість, про яку говорив Залужний, Україна все ж отримає. Це запустить і європейський оборонпром, який зможе до того ж заробити.

"Врешті-решт ми всю цю війну оплатимо з російських грошей, це всі прекрасно розуміють, тому тут головне почати", – підкреслив полковник.

Військова допомога Україні: останнє