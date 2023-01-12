Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Рота танків, яку передасть Польща, допоможе в одному з точкових проривів, наприклад, у виході в сторону Кремінної чи Сватового, підкреслив експерт.
До теми Питання вирішено, важливо тільки коли, – експерт про передачу танків Leopard
11 січня 2023 року стало відомо про передачу Україні роти танків Leopard від Польщі. Імовірно, мовиться про 14 одиниць техніки.
Танки та БМП працюватимуть в парі
За словами Світлана, про майбутню передачу танків Leopard було зрозуміло ще минулого року, коли заявили про надання Україні БМП Bradley та Marder. Адже танк розкриває свої можливості в наступі, коли з ним у парі йдуть БМП.
Полковник зауважив, що Україні передають БМП, оснащені кулеметами, далекомірами, ракетами тощо.
Світан зазначив, що оптимальною парою для БМП Bradley є танки Abrams, однак вони будуть гарно працювати і з танком Leopard.
Їх свого часу і створювали в парі, аби вони одне одного доповнювали. Тобто танк виконує певне завдання по прориву, по знищенню противника на проході, а БМП його прикриває з повітря, вражаючи вже дрібні точки ворога. Це його броньовий кулак,
– додав Світан.
Світан про передачу Україні важкої техніки: дивитись відео
Тепер справа за кількістю
За словами полковника, для тієї кількості танків, які передають Україні, необхідні БМП. В Україні нині є і танки, і БМП, їх можна скомпонувати.
Про кількість, яка необхідна для стратегічного прориву Україні минулого року говорив генерал Залужний. Це близько 300 танків, отже таких рот треба близько 30. І близько 700 броньованих машин. Нам зараз передають 70, отже в 10 разів більше потрібно. І близько 500 стволів артилерії,
– підкреслив Світан.
Військовий експерт зазначив, аби передати Leopard полякам необхідно було отримати дозвіл Німеччини, оскільки вона є виробником. Якщо дозвіл уже є, далі мова буде не про нову номенклатуру, а про кількість техніки.
Світан повідомив, що в Європі танки Leopard є, ремонт танків налагоджений.
"Цей танк Leopard 2 стоїть в лінійці, напевно, найкращих світових танків. Це танки четвертого покоління. До цього покоління також входять Abrams, американські Challenger 2, ізраїльська "Меркава", південнокорейський танк К2. Ми нині почали отримувати, певно, найкращу техніку для наступу", – повідомив Світан.
Головне – почати
Військовий зауважив, що 300 танків, кількість про яку говорив Головнокомандувач Залужний, є у Європі, навіть не враховуючи США.
Можна підіймати зі зберігання і передавати нам навіть Leopard 1, це приблизно такі ж танки як Т-72, якими ми зараз користуємося,
– додав мовець.
Він припускає, що ту кількість, про яку говорив Залужний, Україна все ж отримає. Це запустить і європейський оборонпром, який зможе до того ж заробити.
"Врешті-решт ми всю цю війну оплатимо з російських грошей, це всі прекрасно розуміють, тому тут головне почати", – підкреслив полковник.
Військова допомога Україні: останнє
- Про постачання роти танків Leopard заявив президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Львові.
- Литва передбачила у бюджеті свого Міноборони на військову допомогу Україні 40 мільйонів євро.
- Уряд Великої Британії вперше підтвердив намір передати Україні для боротьби сучасні танки. Ймовірно, мовиться про Challenger 2.