Так, президент Гітанас Науседа під час зустрічі із Володимиром Зеленським зазначив, що установки надійдуть найближчим часом.

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На допомогу Литва передбачила 40 мільйонів євро

Військову підтримку України продовжать за допомогою литовських підприємств оборонної промисловості, а також фінансових внесків у міжнародні ініціативи на закупівлю озброєнь для України. Литва передбачила у бюджеті свого Міноборони на це 40 мільйонів євро.

Крім того, країна допомагає навчати українських солдатів, відновлюючи та ремонтуючи українську військову техніку.

Що відомо про L70

Зенітні установки L70 оснащені 40-міліметровою автоматичною гарматою. Для наведення використовують електрогідравлічний привід, однак за потреби гармату наводять і вручну.

L70 розробила фірма Bofors у післявоєнний час. Вони надійшли на озброєння шведської армії у 1951 році. Ці установки постачали за кордон і випускали у 6 різних країнах НАТО за ліцензією.

Зустріч Зеленського, Наусєди та Дуди

Нагадаємо, 11 січня президент Володимир Зеленський зустрівся у Львові із польським та литовським колегами Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою.

Дуда заявив, що Польща передасть Україні роту танків Leopard 2.