Так, президент Гитана Науседа во время встречи с Владимиром Зеленским отметил, что установки поступят в ближайшее время.
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В помощь Литва предусмотрела 40 миллионов евро
Военную поддержку Украины продолжат с помощью литовских предприятий оборонной промышленности, а также финансовых взносов в международные инициативы по закупке вооружений для Украины. Литва предусмотрела в бюджете своего Минобороны на это 40 миллионов евро.
Кроме того, страна помогает учить украинских солдат, восстанавливая и ремонтируя украинскую военную технику.
Что известно о L70
Зенитные установки L70 оснащены 40-миллиметровой автоматической пушкой. Для наведения используют электрогидравлический привод, однако при необходимости орудие приводят и вручную.
L70 разработала компания Bofors в послевоенное время. Они поступили на вооружение шведской армии в 1951 году. Эти установки поставлялись за границу и выпускались в 6 различных странах НАТО по лицензии.
Встреча Зеленского, Наседи и Дуды
Напомним, 11 января президент Владимир Зеленский встретился во Львове с польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.
Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard 2.