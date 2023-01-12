Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. Як Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і передбачав, важкі бої на фронті припадуть на кінець лютого – березень, підкреслив Жданов.
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Перша ціль
Жданов наголошує, що в найближчі місяці основна мета Збройних Сил України – остаточно завершити оборонну операцію. До сьогодні Росія "нав'язує" нашим військовим ведення оборонної операції, яку ті змушені продовжувати.
Головне завдання для України зараз – витримати цей удар, якщо Росія зможе сформувати наступальне угрупування і спробує відновити наступ на інших напрямках. За винятком Луганського напрямку, ми намагаємося трохи тиснути на російські війська,
– додав Жданов.
Жданов про український контрнаступ: дивитись відео
Друга ціль
Коли ЗСУ впораються із оборонним завданням, зауважив військовий експерт, то наступним етапом будуть контрнаступальні дії.
Я не бачу сьогодні такої швидкої та різкої готовності Росії сформувати ударне угрупування. Вони все, що везуть до України, в основному кидають на поповнення втрат, як в техніці, так і в особовому складі,
— додав експерт.
Жданов зауважив, що 100-тисячний чи навіть 200-тисячний резерв, про який говорять росіяни, вони ще не сформували в ударне угруповання, хоча теоретично він десь є на території Росії.
Підготовка України до контрнаступу: детальніше
- Голова української розвідки Кирило Буданов анонсував новий великий контрнаступ ЗСУ.
- Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що на Луганському напрямку наразі точаться важкі бої, а настання морозів зіграє на руку ЗСУ.
- Україна від партнерів найближчим часом отримає танки Leopard, БМП Bradley та Marder та іншу важку техніку для наступу.