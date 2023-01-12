Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов. Как Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и предполагал, тяжелые бои на фронте припадут на конец февраля – март, подчеркнул Жданов.
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Первая цель
Жданов отмечает, что в ближайшие месяцы основная цель Вооруженных Сил Украины – окончательно завершить оборонную операцию. До сих пор Россия "навязывает" нашим военным ведение оборонной операции, которую те вынуждены продолжать.
Главная задача для Украины сейчас – выдержать этот удар, если Россия сможет сформировать наступательную группировку и попытается возобновить наступление на других направлениях. За исключением Луганского направления, мы пытаемся немного давить на российские войска,
– добавил Жданов.
Жданов об украинском контрнаступлении: смотреть видео
Вторая цель
Когда ВСУ справятся с оборонной задачей, заметил военный эксперт, следующим этапом будут контрнаступательные действия.
Я не вижу сегодня столь быстрой и резкой готовности России сформировать ударную группировку. Они все, что везут в Украину, в основном бросают на восполнение потерь, как в технике, так и в личном составе.
– добавил эксперт.
Жданов отметил, что 100-тысячный, или даже 200-тысячный резерв, о котором говорят россияне, они еще не сформировали в ударную группировку, хотя теоретически он где-то находится на территории России.
Подготовка Украины к контрнаступлению: подробнее
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал новое крупное контрнаступление ВСУ.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что на Луганском направлении сейчас ведутся тяжелые бои, а наступление морозов сыграет на руку ВСУ.
- Украина от партнеров в ближайшее время получит танки Leopard, БМП Bradley и Marder и другую тяжелую технику для наступления.