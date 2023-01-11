Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, никто не будет ничего ставить на паузу, объективных причин для этого нет.

Важно Следующие 24 часа будут критическими, – военный ВСУ о реальной ситуации в Соледаре

По его словам, зимой мешают наступать три вещи:

очень влияет погода,

отсутствие сил,

отсутствие средств.

Вот сейчас у нас пока есть силы, хотя не хватает средств, и немного налаживается погода – пришли морозы. Итак, если такая погода продержится, на некоторых направлениях при наличии сил и средств ВСУ проведут контрнаступательные действия,

– подчеркнул Свитан.

Полковник ВСУ подчеркнул, что на 1 – 2 направления, в зависимости от перекидывания резервов, будут контрнаступательные действия.

"А то, что нас постоянно не хватает средств, связано с накоплением Россией живой силы – мобилизованные, которых призвали в сентябре, сейчас начинают заходить в Украину. Это около двух батальонов – тысячу частично мобилизованных. Это такая гонка – нам нужно больше сил и средств", – объяснил Свитан.

Смотрите полное интервью с Романом Свитаном: видео



На каких направлениях могут активизироваться оккупанты

Военный эксперт отметил, что возможна активизация россиян по нескольким направлениям:

в районе Сватового (из-под Валуек, где у них укрепзона, там собрано около 20 – 30 тысяч оккупантов, они плавно заходят через Сватово на это направление для обороны или возможного наступления на Купянск)

в районе от Угледара до Гуляйполя (ведь одна из задач оккупантов – выход на границы Донецкой области)

Сейчас мы наблюдаем скопление войск в районе Волновахи – где-то в 30 километрах от Угледара. К тому же, ежедневно в этот район заходит батальон – около 500 оккупантов – в этот район,

– заметил Свитан.

Полковник ВСУ подчеркнул, что россияне рассредоточиваются по ближайшим селам Поэтому на этих направлениях они могут готовить наступательные действия или оборону в ожидании ВСУ под Угледаром.

К слову, Соледар на Донетчине остается одной из самых горячих точек на всей линии фронта. Замминистра обороны констатировала, что вблизи населенного пункта продолжаются ожесточенные бои, но захватчикам не удалось прорвать оборону нашей армии.