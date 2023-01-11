Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, ніхто не буде нічого ставити на паузу, об'єктивних причин для цього немає.
Важливо Наступні 24 години будуть критичними, – військовий ЗСУ про реальну ситуацію в Соледарі
За його словами, взимку заважають наступати три речі:
- дуже впливає погода,
- відсутність сил,
- відсутність засобів.
От зараз в нас поки є сили, хоча не вистачає засобів, і трохи налагоджується погода – морози. Тож, якщо така погода протримається, на деяких напрямках за наявності сил та засобів ЗСУ проведуть контрнаступальні дії,
– наголосив Світан.
Полковник ЗСУ наголосив, що на 1 – 2 напрямках, залежно від перекидання резервів, будуть контрнаступальні дії.
"А те, що нас постійно не вистачає засобів, пов'язане з накопичення Росією живої сили – мобілізовані, яких призвали у вересні, зараз починають заходити в Україну. Це близько двох батальйонів – тисячу частково мобілізованих. Це така собі гонка – нам треба більше сил і засобів", – пояснив Світан.
Дивіться повне інтерв'ю з Романом Світаном: відео
На яких напрямках можуть активізуватися окупанти
Військовий експерт зазначив, що можлива активізація росіян на кількох напрямках:
- в районі Сватового (з-під Валуйок, де в них укріпзона, там зібрано близько 20 – 30 тисяч окупантів, вони плавно заходять через Сватове на цей напрям для оборони чи можливого наступу на Куп'янськ)
- в районі від Вугледару до Гуляйполя (адже одне з завдань окупантів – вихід на кордони Донецької області)
Зараз ми спостерігаємо скупчення військ в районі Волновахи – десь за 30 кілометрів від Вугледара. До того ж, щодня в цей район заходить батальйон – близько 500 окупантів – в цей район,
– зауважив Світан.
Полковник ЗСУ наголосив, що росіяни розосереджуються по найближчих селах, тому на цих напрямках вони можуть готувати наступальні дії або оборону в очікуванні ЗСУ під Вугледаром.
До слова, Соледар, що на Донеччині, залишається однією з найбільш гарячих точок на всій лінії фронту. Заступниця міністра оборони констатувала, що поблизу населеного пункту тривають запеклі бої, але загарбникам не вдалось прорвати оборону нашої армії.