Про це 24 каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, ніхто не буде нічого ставити на паузу, об'єктивних причин для цього немає.

Важливо Наступні 24 години будуть критичними, – військовий ЗСУ про реальну ситуацію в Соледарі

За його словами, взимку заважають наступати три речі:

дуже впливає погода,

відсутність сил,

відсутність засобів.

От зараз в нас поки є сили, хоча не вистачає засобів, і трохи налагоджується погода – морози. Тож, якщо така погода протримається, на деяких напрямках за наявності сил та засобів ЗСУ проведуть контрнаступальні дії,

– наголосив Світан.

Полковник ЗСУ наголосив, що на 1 – 2 напрямках, залежно від перекидання резервів, будуть контрнаступальні дії.

"А те, що нас постійно не вистачає засобів, пов'язане з накопичення Росією живої сили – мобілізовані, яких призвали у вересні, зараз починають заходити в Україну. Це близько двох батальйонів – тисячу частково мобілізованих. Це така собі гонка – нам треба більше сил і засобів", – пояснив Світан.

Дивіться повне інтерв'ю з Романом Світаном: відео



На яких напрямках можуть активізуватися окупанти

Військовий експерт зазначив, що можлива активізація росіян на кількох напрямках:

в районі Сватового (з-під Валуйок, де в них укріпзона, там зібрано близько 20 – 30 тисяч окупантів, вони плавно заходять через Сватове на цей напрям для оборони чи можливого наступу на Куп'янськ)

в районі від Вугледару до Гуляйполя (адже одне з завдань окупантів – вихід на кордони Донецької області)

Зараз ми спостерігаємо скупчення військ в районі Волновахи – десь за 30 кілометрів від Вугледара. До того ж, щодня в цей район заходить батальйон – близько 500 окупантів – в цей район,

– зауважив Світан.

Полковник ЗСУ наголосив, що росіяни розосереджуються по найближчих селах, тому на цих напрямках вони можуть готувати наступальні дії або оборону в очікуванні ЗСУ під Вугледаром.

До слова, Соледар, що на Донеччині, залишається однією з найбільш гарячих точок на всій лінії фронту. Заступниця міністра оборони констатувала, що поблизу населеного пункту тривають запеклі бої, але загарбникам не вдалось прорвати оборону нашої армії.