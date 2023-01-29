Зокрема, про це США та союзники почали активніше говорити через побоювання, що заморожування війни може бути вигідним Росії. Саме тоді почались дискусії про те, як змінити динаміку бойових дій в Україні.
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Що відомо про мету посилених навчань ЗСУ
Ми хочемо поставити їх у найкращу можливу позицію, щоб незалежно від того, чи закінчиться ця війна на полі бою, чи закінчиться вона дипломатичним шляхом, чи якоюсь комбінацією, вони мали позицію, яка є набагато вигіднішою для їхнього довгострокового майбутнього, і щоб Путін відчув стратегічну поразку,
– пояснила представниця Держдепу США Вікторія Нуланд.
Видання пояснило, що для досягнення цих цілей США та союзники мають не тільки наростити постачання озброєнь, у тому числі танків, бойових машин піхоти та артилерії, а й розширити навчання українських військових. Зокрема, щоб бійці ЗСУ мали можливість використовувати все нове обладнання "у зв'язці".
Попередньо відомо, що це буде експрес-курс навчання тому, що американські військові називають загальновійськовим боєм, ведення якого відточується Збройними силами США місяцями, якщо не роками тренувань.
Що відомо про навчання бійців ЗСУ
- США, Велика Британія, Німеччина та багато інших країн днями заявили про надання військової допомоги Україні. Після цього українські військові навчатимуться на новій техніці.
- Зокрема, 29 січня Міноборони Великої Британії повідомило, що у Велику Британію прибули українські танкісти. Вони навчатимуться на британських танках Challenger 2. Варто пригадати, що нам нададуть 14 таких танків.
- Окрім цього, наші військові ще мають навчатись на танках Leopard та Abrams. У німецькому уряді повідомили, що наші військові будуть навчатись на танках вже найближчим часом.
- Джо Байден заявив, що військові ЗСУ можуть навчатись на танках Abrams "якнайшвидше". Зазначив також, що потрібен час, щоб поставити танки на поле бою, однак конкретних термінів не озвучив.