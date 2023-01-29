В частности, об этом США и союзники стали активнее говорить из-за опасений, что замораживание войны может быть выгодно России. В это время начались дискуссии о том, как изменить динамику боевых действий в Украине.

К теме Убедил Путина в возможности "гипернаступления": NYT о том, как Герасимов сумел заменить Суровикина

Что известно о целях усиленных учений ВСУ

Мы хотим поставить их в наилучшую возможную позицию, чтобы независимо от того, закончится ли эта война на поле боя, закончится ли она дипломатическим путем, или какой-либо комбинацией, они имели позицию, которая намного выгоднее для их долгосрочного будущего, и чтобы Путин почувствовал стратегическое поражение,

– объяснила представитель Госдепа США Виктория Нуланд.

Издание пояснило, что для достижения этих целей США и союзники должны не только нарастить поставки вооружений, в том числе танки, боевые машины пехоты и артиллерии, но и расширить обучение украинских военных. В частности, чтобы бойцы ВСУ могли использовать все новое оборудование "в связке".

Предварительно известно, что это будет экспресс-курс обучения тому, что американские военные называют общевойсковым боем, ведение которого оттачивается вооруженными силами США месяцами, если не годами тренировок.

Что известно об обучении бойцов ВСУ