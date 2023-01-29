В частности, об этом США и союзники стали активнее говорить из-за опасений, что замораживание войны может быть выгодно России. В это время начались дискуссии о том, как изменить динамику боевых действий в Украине.
К теме Убедил Путина в возможности "гипернаступления": NYT о том, как Герасимов сумел заменить Суровикина
Что известно о целях усиленных учений ВСУ
Мы хотим поставить их в наилучшую возможную позицию, чтобы независимо от того, закончится ли эта война на поле боя, закончится ли она дипломатическим путем, или какой-либо комбинацией, они имели позицию, которая намного выгоднее для их долгосрочного будущего, и чтобы Путин почувствовал стратегическое поражение,
– объяснила представитель Госдепа США Виктория Нуланд.
Издание пояснило, что для достижения этих целей США и союзники должны не только нарастить поставки вооружений, в том числе танки, боевые машины пехоты и артиллерии, но и расширить обучение украинских военных. В частности, чтобы бойцы ВСУ могли использовать все новое оборудование "в связке".
Предварительно известно, что это будет экспресс-курс обучения тому, что американские военные называют общевойсковым боем, ведение которого оттачивается вооруженными силами США месяцами, если не годами тренировок.
Что известно об обучении бойцов ВСУ
- США, Великобритания, Германия и многие другие страны на днях заявили о предоставлении военной помощи Украине. После этого украинские военные будут учиться на новой технике.
- В частности, 29 января Минобороны Великобритании сообщило, что в Великобританию прибыли украинские танкисты. Они будут учиться на британских танках Challenger 2. Следует вспомнить, что нам предоставят 14 таких танков.
- Кроме того, наши военные еще должны учиться на танках Leopard и Abrams. В немецком правительстве сообщили, что наши военные будут учиться на танках уже в ближайшее время.
- Джо Байден заявил, что военные ВСУ могут учиться на танках Abrams "как можно быстрее". Он также отметил, что нужно время, чтобы поставить танки на поле боя, однако конкретных терминов не озвучил.