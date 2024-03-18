Какую роль в распространении фейков играют информационные ресурсы так называемой "УПЦ" Московского патриархата? Об этом и о других попытках российской пропаганды влиять на украинское общество 24 Канал рассказывает в материале.

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Информационный фронт: Москва делает ставку на массированные атаки

Начало 2024-го – третьего года полномасштабной российско-украинской войны – по-настоящему непростое для Украины. На востоке и юге продолжается наступление российских оккупационных войск. Враг хочет воспользоваться паузой в поставках американского оружия и усиливает давление на Силы обороны Украины, хотя ресурсы Москвы также не безграничны.

В то же время главного "прорыва", как представляется, Кремль хочет достичь не на военном, а на информационно-психологическом фронте. В прошлом году посеять среди украинцев отчаяние и раздор врагу не удалось: удары по энергетической инфраструктуре, вызванные ими блэкауты, как выяснилось, только усиливали нашу решимость к сопротивлению. Эту зиму зато мы прошли со светом, однако, как показывают социологические исследования, в украинском обществе растет уровень тревоги при сохранении общего настроя на победу в войне.

Спецпроект "Украина в борьбе": смотрите видео

Россия перешла в контрнаступление в информационной сфере одновременно с активизацией на передовой. Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны, с начала года Москва резко нарастила количество ИПСО, в частности в соцсетях. Так, еженедельно Украина фиксирует публикацию около 166 миллионов дезинформационных постов, направленных на украинскую аудиторию. Большинство из них (106 миллионов) имеют целью деморализовать общество в тылу, а также военнослужащих на фронте. Еще 36 миллионов атакуют персонально высших военных и государственных чиновников Украины. Для распространения дезинформации Россия активно использует инструменты искусственного интеллекта, позволяющие экспоненциально увеличить количество фейковых аккаунтов и постов.

Однако соцсети – это лишь один из каналов для проведения ИПСО. Не забывают в Кремле и о телевидении, которое давно доказало свою эффективность в массовом зомбировании прежде всего российских "народных масс". Телепропаганду путинский режим пытается экспортировать и за границу. Для этого пропагандистские телепрограммы загружают на иностранные информационные ресурсы, обеспечивают субтитрами, продвигают через соцсети.

Какие же месседжи Москва пытается пропихнуть в головы украинцев? Первый традиционный блок – это фейки о "катастрофических" потерях ВСУ, возможной оккупации московитами новых территорий Украины ("наступление" на Сумы, Харьков, Запорожье и так далее). Такие сообщения имеют целью распространять в обществе "всепропальские" и "пораженческие" настроения, панику и пессимизм. Другое направление ИПСО – разжигание вражды внутри Украины, в частности на религиозной почве. Здесь оккупанты также активизировались за последние месяцы. Так, в конце января кремлевские СМИ распространяли фейк о том, что в Киеве якобы готовят к сносу 70 храмов "канонической УПЦ" (речь идет о так называемой "УПЦ" Московского патриархата – филиал РПЦ в Украине).



Российская пропаганда и ее оправдание на подконтрольном "УПЦ МП" сайте "СПЖ" / Скриншоты с сайтов

Интересно, что в Украине эту дезинформацию ретранслировали некоторые пропагандисты "УПЦ МП", такие как сайт "СПЖ", сотрудников которого 12 марта задержала СБУ по подозрению в государственной измене и коллаборационизме. Пресс-центр Службы безопасности назвал пропагандистский ресурс частью одной из крупнейших сетей ФСБ России, действовавшей в Украине с начала полномасштабного вторжения.



Задержание пропагандистов "СПЖ" работниками СБУ, 12 марта 2024 года / Фото "СПЖ"

"Садист", "мясник" и "криминальный авторитет": российские фейки о руководителях украинского сопротивления

Что касается самой СБУ, то она находится под прицелом вражеской пропаганды все десять лет российско-украинской войны. В частности, недавно официальный телеканал российского Министерства обороны "Звезда" выдал целый "фильм-расследование", посвященный главе СБУ Василию Малюку, – "Янтарный генерал". Этот пропагандистский продукт интересен по ряду аспектов и позволяет подробнее раскрыть стратегию кремлевских специалистов по ИПСО.

Содержание вражеского "кино" очень простое: в течение сорока минут пропагандисты рассказывают о том, что глава украинской спецслужбы – это "отъявленный националист", "палач" и "садист", который любит пытать российских оккупантов (пока сплошные комплименты), кроме того, он якобы причастен к покрыванию контрабанды и незаконной добычи янтаря. В доказательство этих утверждений авторы фильма приводят... ничего. При словах ведущего "мы нашли компромат на Василия Малюка. Вот эти документы!" зрителю показывают страницу с сайта российской хакерской группы "КиберБеркут". Никаких документов на оригинальной странице не опубликовано, только голословные обвинения, а также фото руководителя СБУ с бойцовской собакой на поводке, подписанное: "Ярко выраженные садистские наклонности!". Убедительности "расследованию", по мнению пропагандистов, должны добавлять комментарии предателей Украины – Олега Царева, Василия Прозорова (перебежчик из СБУ, который обвинял Украину в сбивании малайзийского "Боинга"), Руслана Калинчука.

Вслед за "Янтарным генералом" "Звезда" выпустила кинопроизведение о главнокомандующем Вооруженных Сил Украины Александре Сырском. Заметна тенденция: пропагандисты "точечно" отрабатывают по ключевым фигурам украинского сопротивления. Ведь и СБУ, и ВСУ – это те структуры, которые непосредственно уничтожают врага. Вооруженные Силы, другие органы, входящие в Силы обороны, спецслужбы также имеют максимальное доверие украинского общества. Это доверие московиты стремятся во что бы то ни стало пошатнуть, атакуя руководителей силового блока. Поскольку ориентируются прежде всего на украинскую аудиторию, то и месседжи подбирают соответствующие. Василий Малюк – не просто "оголтелый украинский националист и русофоб", что в глазах украинцев его никоим образом не дискредитирует, а "бандит и крышеватель схем". Александр Сырский – не автор побед под Киевом и в Харьковской области, а "мясник", который якобы не ценит жизни украинских солдат.

В то же время интересен выбор другой фигуры, которая также стала целью российских пропагандистов. Это бизнесмен и президент Международного благотворительного фонда "Солидарность" Александр Петровский, которого московиты попытались облить грязью в фильме о "янтарном генерале". Петровский – достаточно известный человек в Украине и за ее пределами. Согласно данным СМИ, он на протяжении многих лет является одним из крупнейших меценатов Православной церкви Украины, появившейся после получения Томоса об автокефалии. Фонд Петровского "Солидарность" также активно поддерживает подразделения Сил обороны Украины. Однако войском господин Александр не командует, и спецоперации в российском тылу не организует. Чем он заслужил такого признания от пропагандистов России – стать в один ряд с главой СБУ и главнокомандующим Вооруженных Сил?



Александр Петровский / Кадр из пропагандистского фильма телеканала "Звезда"

Пропагандисты "Звезды" утверждают, что Петровский якобы имеет связи с Василием Малюком. Тут же распространяют опровергнутую в суде побрехеньку о том, что президент фонда "Солидарность" "известный в украинских криминальных кругах, как "Нарик". Далее новое "откровение": Петровский якобы связан не только с Малюком, но и с Игорем Коломойским. И "вишенка на торте": бизнесмен, мол, заплатил 30 миллионов долларов пятому президенту Петру Порошенко за то, чтобы тот пролоббировал Томос об автокефалии украинской церкви у Вселенского патриарха Варфоломея. Не обошлось и без обвинений Петровского в "крышевании" и "рейдерских захватах", о чем "авторитетно" рассказал предатель Олег Царев.

Навешивать ярлык "бандита" на своих врагов – это прием, который московская пропаганда начинает применять все чаще. Однако ничего нового здесь нет, считает историк, представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Как 100 лет назад, 80 лет назад Россия называла всех людей, которые боролись за украинскую независимость "бандитами", так и в этом фильме российские пропагандисты клеймят Александра Петровского тоже якобы бандитом, фактически пытаясь подорвать его авторитет, перечеркнуть любые возможности для него заниматься бизнесом в Европе,

– отмечает Андрей Ковалев.

Ковалев, который во время получения Томоса был пресс-секретарем тогдашнего главы Верховной Рады, рассказал, что Александр Петровский действительно принимал активное участие в переговорах с Константинополем. Правда, никаких чемоданов с деньгами не заносил: ни Варфоломею, ни Порошенко.

"Александр Петровский финансировал поиски информации в архивах, в библиотеках, чтобы обосновать право Украины на автокефалию своей церкви. Он был одной из ключевых фигур, личностей в вопросе борьбы за обретение независимости Украинской православной церкви", – отмечает Андрей Ковалев.

Петровский не только финансово помогал этому процессу, а также приложил много усилий для установления личных связей со Вселенским патриархом, чтобы этот процесс проходил быстрее. Не следует забывать, что переговоры о предоставлении Томоса продолжались давно,

– добавляет народный депутат, председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной политики Никита Потураев.

6 января 2019 года в церкви святого Георгия в Стамбуле патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию Томос об автокефалии – признании церковной независимости. Среди почетных гостей, приглашенных на торжественную литургию лично Варфоломеем, был и украинский меценат Александр Петровский. Возможно, именно его вовлеченность в это историческое событие – это то, что до сих пор не дает покоя Кремлю?



Подписание Томоса об автокефалии ПЦУ. Стамбул, январь 2019 года. Крайний справа – меценат Александр Петровский / Фото "20 минут"

"Православные миссионеры": предатели на службе российской пропаганды

Сам телеканал "Звезда" еще с 2014 года снискал славу одного из самых беспардонных российских пропагандистских ресурсов. Официальный рупор министерства Шойгу обычно публиковал самую бесстыдную ложь, которую даже иногда брезговали перепечатывать другие московские псевдоСМИ. Так, еще в 2019 году аналитики фактчекерского проекта StopFake признали "Звезду" лидером по количеству сгенерированных фейков. Также составили рейтинг 10 самых нелепых выдумок. Среди прочего, телеканал Минобороны России рассказывал, что в украинской армии воюют "нацистские зомби", "безвизовый режим с ЕС превратит Украину в гей-колонию Запада", "на Украине инвалиду разорвали рот за русский язык", "Украина требует у Монголии компенсацию за нашествие хана Батыя" и другие

Фейками такого рода наполнен и "Янтарный генерал". Примечательным, в частности, является упоминание о "черной трансплантологии", которую якобы покрывает СБУ. Это продолжение длительной пропагандистской кампании, которую Кремль настойчиво проводит еще с января 2014 года. В июне прошлого года Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал большое аналитическое исследование о том, как россияне в течение почти десяти лет пытались убедить западную аудиторию в том, что украинцы "разбирают" друг друга на органы. В ход шли фейковые новости и сюжеты, постановочные видео. Из последнего: февральский сюжет российского ТВ о якобы найденных в оккупированном Северодонецке документах, якобы подтверждающих "черную трансплантологию" в ВСУ. В фильме "Звезды" этот циничный фейк озвучил предатель Украины и бывший пропагандист Московского патриархата Руслан Калинчук.

"Ни для кого не секрет, что даже трупы ВСУшников потрошатся. Если там что-то можно вырезать и продать", – заявил коллаборационист в эфире российских пропагандистов.

Руслан Калинчук / Скриншот из пропагандистского видео

Калинчук – "свежее" лицо московской пропаганды. Из Украины в Россию он сбежал недавно – в 2023 году. Однако предал свое государство раньше: до начала полномасштабной войны работал штатным пропагандистом на интернет-ресурсах самозваной "Украинской православной церкви", где разжигал вражду к поместной Православной церкви Украины и Вселенскому патриархату, вместо этого призывал к "духовному единению" с московскими убийцами. После побега в Московию "православный публицист и миссионер", как это чудовище само себя называет, раздает интервью и пишет публикации для российских СМИ, в которых призывает оккупационную армию "начать воевать по-серьезному", уничтожить Украину и защитить свою агентуру под вывеской "УПЦ МП".

Интересно, что Руслан Калинчук родился на западе Украины – в селе Лоевая Ивано-Франковской области. Журналисты-расследователи нашли дом, в котором рос будущий предатель, и пообщались с его односельчанами. Выяснилось, что дедушка Калинчука воевал в УПА, а сам галицкий парень изменился после переезда в Киев, где судьба свела его с одиозным украинофобом Андреем Ткачевым. Ткачев (кстати, уроженец Львова) до 2014 года был священником так называемой "УПЦ" Московского патриархата – настоятелем столичного храма святителя Луки Крымского. Во время событий Революции достоинства прославился на всю страну, публично произнося проклятия в адрес "майдановцев" во время церковной проповеди. После побега в Московию стал одним из самых грубых пропагандистов войны против Украины. По мнению Ткачева, московские солдаты должны молиться, заряжая очередной пакет снарядов для убийства украинцев, ведь это, мол, "богоугодное дело". Сама же Украина, по словам так называемого "Божьего слуги", – это "кровожадный демон", который заслуживает только уничтожения.

Андрей Ткачев учился на факультете спецпропаганды в Военном институте Министерства обороны СССР в Москве. Своих связей с российскими спецслужбами не скрывал и даже хвастался ими. Какая же судьба ждала храм Луки Крымского в Киеве после бегства Ткачева в Россию? Было ли "зачищено" логово российской агентуры? Ничего подобного: церковь до сих пор находится в подчинении Московского патриархата, а ее клир и прихожане открыто исповедуют пророссийские взгляды. Об этом стало известно журналистам-расследователям, которые пообщались с членами церковной общины. Те вели себя агрессивно, при этом выражали поддержку предателю Калинчуку и уверяли, что украинцам вскоре придется "бежать из Киева".



"Скоро и вы убежите": "верующая" Московского патриархата обращается к журналистам / Скриншот с видео

СБУ против МП: когда падет последняя крепость "русского мира" внутри Украины?

Сколько в Украине таких ячеек "ждунов" прихода оккупационной армии? Согласно данным государственных реестров, только в Киеве – более 250 приходов Московского патриархата. Время от времени к любителям московского православия наведывается с обысками СБУ. Находят пророссийскую литературу, методички, иногда даже деньги и оружие. В отношении нарушителей открывают уголовные производства: по состоянию на октябрь прошлого года в таких делах фигурировало 68 клириков "УПЦ МП", среди которых 14 митрополитов. 71% инкриминировали коллаборацию с врагом, остальным – посягательство на территориальную целостность Украины, пропаганду войны.

Комплексного решения проблемы функционирования в государстве замаскированной под "церковь" вражеской агентурной структуры пока нет. Тем не менее, работа Службы безопасности Украины уже дала немалый результат: две трети украинцев, согласно данным соцопросов, поддерживают полный запрет "УПЦ МП". Не в последнюю очередь на общественное мнение повлияли разоблачения СБУ. Кроме того, российская агентура больше не чувствует себя в Украине так свободно, как это было раньше. Десятки вражеских пропагандистов, провокаторов и корректировщиков огня попали за решетку, часть уже обменяли на украинских военнопленных.

Известны ситуации, когда в Лавре скрывались люди, хранились денежные, наличные средства, возможно, оружие и взрывчатка. Потому что традиционно туда нельзя было заходить, врываться, проводить какие-то обыски. Исходя из этого, сокращение присутствия российских спецслужб из-за возможностей "УПЦ МП" для них очень болезненно. Это ведет к непосредственно проигрышу в войне. Они пытаются превентивно обеспечить, чтобы этого сокращения не было,

– рассказал эксперт по информационным войнам, экс-заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

Активная работа Службы безопасности Украины по разоблачению пророссийской сети "УПЦ МП" началась в октябре 2022 года – через несколько месяцев после того, как спецслужбу возглавил (сначала временно) Василий Малюк. До этого на протяжении более 30 лет Независимости псевдорелигиозная структура с центром в Москве де-факто пользовалась иммунитетом от преследования со стороны украинских правоохранителей. Для Кремля начало настоящего давления на сеть Московского патриархата стало пересечением негласной "красной линии" – не менее серьезным, чем, к примеру, атаки на Крымский мост (за которыми, как известно, также стоит именно СБУ). Ведь пребывание значительной части украинцев в духовном рабстве Москвы было некой гарантией того, что при любых обстоятельствах Украина останется в сфере влияния Кремля.

Учитывая это, кажется не случайной синхронная атака российской пропаганды против Василия Малюка и Александра Петровского. Ведь они оба по-своему приложились к ограничению влияния московской церкви на умы украинцев.

В Василии Малюке они видят угрозу, потому что он – жесткий и последовательный борец с кремлевской заразой, которая пытается действовать внутри Украины. А господин Александр Петровский опасен потому, что он как раз является тем человеком, который много лет, с самого начала фактически поддерживал независимое украинское православие и своим собственным примером доказал и другим людям, что это можно и нужно делать, как бы трудно ни было,

– отмечает народный депутат Никита Потураев.

Атаки Кремля в информационной сфере будут продолжаться и, вероятно, будут становиться еще более масштабными и циничными. В то же время недавняя новость о ликвидации Службой безопасности Украины сети пропагандистов "УПЦ МП" показывает, что украинское государство научилось "давать сдачи": своевременно и симметрично реагировать на враждебные угрозы. А, значит, все московские "спецоперации" рано или поздно обречены на провал.