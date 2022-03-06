Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Недовольство и деморализация среди российских оккупационных войск лишь усиливается.

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По словам Резникова, к оккупантам приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам. В частности, появляется каждый раз больше случаев их отказа воевать.

Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Однако это время уже близко,

– подчеркнул министр.

Стоит заметить, что с начала нападения России на Украине количество жертв среди личного состава врага составляет около 11 тысяч человек.

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