Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Невдоволення та деморалізація серед російських окупаційних військ лише посилюється.

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За словами Резнікова, до окупантів приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів. Зокрема, з'являється щоразу більше випадків їхньої відмови воювати.

Кремль поки не хоче прийняти й визнати своє фіаско. Однак цей час вже близько,

– наголосив міністр.

Варто зауважити, що з початку нападу Росії на Україну кількість жертв серед особового складу ворога становить орієнтовно 11 тисяч осіб.

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