Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Невдоволення та деморалізація серед російських окупаційних військ лише посилюється.
До теми В оточенні Путіна почався розкол
За словами Резнікова, до окупантів приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів. Зокрема, з'являється щоразу більше випадків їхньої відмови воювати.
Кремль поки не хоче прийняти й визнати своє фіаско. Однак цей час вже близько,
– наголосив міністр.
Варто зауважити, що з початку нападу Росії на Україну кількість жертв серед особового складу ворога становить орієнтовно 11 тисяч осіб.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!