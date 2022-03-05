Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Зазначили, що вже 6 олігархів з загальним капіталом 90 мільярдів доларів публічно засудили агресію Росії щодо України.

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"Західні санкції проти російської еліти, яка, як відомо, складає фундамент кремлівської влади, похитнули віру російських олігархів у свого ідола", – повідомили у Центрі.

Статки багатіїв зменшились

За інформацією Центру протидії дезінформації, статки російських мільярдерів за тиждень війни зменшились майже на 40 мільярдів доларів. Через це 5 березня заяви проти війни з Україною зробили власник "Новатек" Леонід Міхельсон, засновник "Русалу" Олег Дерипаска, власник "Лукойл" Вагіт Алекперов, голова "Альфа Груп" Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен.

Відомий банкір Олег Тіньков найрізкіше висловився про війну. Він заявив, що це немислимо і неприпустимою

Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну,

– сказав олігарх.

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