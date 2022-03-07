Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 7 марта рассказала, что около половины первого ночи от российских властей поступило письмо, в котором она предложила объявить режим тишины начиная с 10:00 7 марта и открыть гуманитарные коридоры.

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При этом гуманитарные коридоры россияне предлагают открыть не в сторону западной Украины, а в Россию. При этом агрессоры манипулировали личной просьбой президента Франции Эмануэля Макрона.

Какие направления эвакуации предлагает Россия:

Киев, Гостомель, Раков, Сосновка, Иванков, Оране, Чернобыль – Гдень, Гомель с последующей пересадкой на самолет в направлении России.

Харьков – Нехотеевка, Белгород.

Сумы – Суджа, Белгород.

Как вы видели, утром появилась информация, мол, Российская Федерация в гуманных целях открывает гуманитарные коридоры и режим прекращения огня задействуется с 10 утра. Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди в Беларусь с тем, чтобы самолетами полететь в Россию,

– подчеркнула Верещук.

Она выразила надежду, что Эмануэль Макрон поймет, что его имя и искренние попытки помочь используется и манипулируется Россией.

К слову, в ответ на такое обращение Украина направила свое видение гуманитарных коридоров в то же время. Подчеркнув в письме, что Россия обстреливает украинских мирных жителей.