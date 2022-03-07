Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук не устает делать акцент на необходимости открыть гуманитарные коридоры. Она обратилась к западным лидерам, чтобы они поспособствовали в этом, передает 24 канал.

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Гуманитарные коридоры спасут жизни сотням тысяч людей

Ирина Верещук обратилась к Эммануэлю Макрону, Борису Джонсону, Джо Байдену с просьбой о помощи.

Пожалуйста, помогите открыть реальные действенные гуманитарные коридоры, которые спасут жизни сотням тысяч людей. В том числе иностранным гражданам,

– призвала она.

Также Ирина Верещук обратилась к власти России, чтобы та прекратила манипулировать жизнями мирного населения и дала возможность людям спасти себя и свои жизни.

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