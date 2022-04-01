При этом в "минобороны" страны-агрессора уверяют, что такое количество не связано с войной в Украине. Мол, никого из этих призывников даже не отправят воевать.

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Сразу приступят к "боевой подготовке"

В указе кремлевского диктатора указано, что мобилизация будет продолжаться с 1 апреля по 15 июля. Призывать будут 134 тысяч российских мужчин от 18 до 27 лет. Их должны отправлять на службу в конце мая.

Следует заметить, что военнослужащих хотят сразу отправить на прохождение "профессиональной подготовки" в учебных центрах. Но при этом министр "обороны" России Шойгу сказал, что никого якобы не будут отправлять "в какие-то горячие точки".

Раньше тоже говорили, что не отправляют срочников

Сначала сам Путин и все его подельники хором заявляли, что призывников не отправляли воевать в Украину. Однако со временем они сами признали, что это все же происходило.

Диктатор сделал вид, что не доволен этим и сказал начать расследование. Однако никто даже не поверил, что виновные будут наказаны, поскольку в России должностные лица никогда не отвечают перед судом.

На самом деле отправят, куда захотят

Все эти слова топ-менеджмента Кремля очень легко опроверг адвокат Михаил Однако. Он представляет интересы нескольких военнослужащих Национальной гвардии России, отказавшихся исполнять преступные приказы.

Теперь за отказ от участия в военной операции на территории Украины им грозит тюрьма. Согласно российскому законодательству, военнообязанных могут отправить на любые боевые действия после нескольких месяцев обучения.

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