При цьому, у "міноборони" країни-агресора запевняють, що така кількість не пов'язана з війною в Україні. Мовляв, нікого з цих призовників навіть не відправлять воювати.

До теми Воєнний злочин,– МЗС про примусову мобілізацію на окупованих Росією територіях

Одразу візьмуться до "бойової підготовки"

В указі кремлівського диктатора вказано, що мобілізація триватиме від 1 квітня до 15 липня. Призивати будуть 134 тисячі російських чоловіків від 18 до 27 років. Їх мають відправляти на службу наприкінці травня.

Слід зауважити, що військовослужбовців хочуть одразу відправити на проходження кількамісячної "професійної підготовки" в навчальних центрах. Але при цьому міністр "оборони" Росії Шойгу сказав, що нікого нібито не будуть відправляти "у якісь гарячі точки".

Раніше теж казали, що не відправляють строковиків

Спершу сам Путін і всі його посіпаки хором заявляли, що призовників не відправляли воювати в Україну. Проте згодом вони самі визнали, що це все ж відбувалося.

Диктатор удав, що не задоволений цим і сказав почати розслідування. Проте ніхто навіть не припустив, винні будуть покарані, оскільки в Росії посадовці ніколи не відповідають перед судом.

Насправді відправлять, куди захочуть

Всі ці слова топменеджменту Кремля дуже легко спростував адвокат Михайло Однак. Він представляє інтереси кількох військовослужбовців Національної гвардії Росії, які відмовилися виконувати злочинні накази.

Тепер за відмову від участі у "військовій операції" на території України їм загрожує в'язниця. Адже, відповідно до російського законодавства, військовозобов'язаних можуть відправити будь-які бойові дії після кількох місяців навчання.

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