Важливо, що такі дії справді порушують міжнародне гуманітарне право. Проте Росії на це, ймовірно, начхати, адже її армія зазнає безпрецедентних втрат у війні з українським народом.

До теми Росія може мобілізувати по системі БАРС до 200 тисяч людей, – військовий експерт

Почали мобілізовувати ще до вторгнення

За даними МЗС ще від початку окупації Криму, Росія призвала до армії 34 тисячі його жителів. Частину з них навіть змусили йти воювати проти України.

Слід зауважити, що в підготовці до підступного нападу Росія розпочала так звану "загальну мобілізацію" на окупованих територіях ще 19 лютого. Щоб затягнути до своїх лав більше людей, їхнє "Міноборони" навіть розширило віковий ценз. Тому тепер призивають жителів Росії віком від 18 до 65 років.

Мобілізовують навіть тих, хто "евакуювався"

У МЗС акцентували на тому, що російська влада зараз відчуває гостру потребу d поповненні рядів призовників та мобілізованих. Адже їх майже одразу відправляють у зону так званої "військової операції", тобто на війну проти України.

Мобілізованих українців Росія примусово відправляє в зону бойових дій без жодного зв’язку з рідними. Особливим цинізмом вважаємо мобілізацію Росією громадян України, які через гуманітарні коридори виходять із зони бойових дій,

– сказали в Міністерстві.

Міжнародне гуманітарне право забороняє державі-окупанту не лише примушувати служити в збройних силах жителів захоплених територій. Також не можна чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

Цікаво! Ідея використовувати людей із окупованих територій у якості "гарматного м'яса" не належить Путіну. Так ще робив у Другій світовій війні інший кривавий тиран Адольф Гітлер.

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