Важно, что такие действия действительно нарушают международное гуманитарное право. Однако России на это, вероятно, наплевать, ведь ее армия несет беспрецедентные потери в войне с украинским народом.

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Начали мобилизовывать еще до вторжения

По данным МИД еще в начале оккупации Крыма Россия призвала в армию 34 тысячи его жителей. Часть из них даже заставили идти воевать против Украины.

Следует заметить, что в подготовке к коварному нападению Россия начала так называемую "всеобщую мобилизацию" на оккупированных территориях еще 19 февраля. Чтобы затащить в свои ряды больше людей, их "Минобороны" даже расширило возрастной ценз. Поэтому теперь призывают жителей России в возрасте от 18 до 65 лет.

Мобилизуют даже тех, кто "эвакуировался"

В МИД акцентировали на том, что российские власти сейчас испытывают острую потребность в пополнении рядов призывников и мобилизованных. Ведь их почти сразу отправляют в зону так называемой "военной операции", то есть на войну против Украины.

Мобилизованных украинцев Россия принудительно отправляет в зону боевых действий без связи с родными. Особым цинизмом считаем мобилизацию Россией граждан Украины, которые через гуманитарные коридоры выходят из зоны боевых действий,

– сказали в Министерстве.

Международное гуманитарное право запрещает государству-оккупанту не только заставлять служить в Вооруженных силах жителей захваченных территорий. Также нельзя оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.

Интересно! Идея использовать людей с оккупированных территорий в качестве "пушечного мяса" не принадлежит Путину. Так еще делал во Второй мировой войне другой кровавый тиран Адольф Гитлер.

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