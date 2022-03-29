То есть в это время начинается призывная кампания, и уже через неделю-две в Украине "может быть очень горячо". Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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То есть, россияне надеются, что получат сейчас оперативный резерв первой очереди по этой системе. К ачество этих войск будет очень низким, но техники будет много.

По системе БАРС они могут отмобилизовать до 200 тысяч (военных – 24 канала). Если эта "тема" сработает и люди придут в военкомат,

– объяснил Жданов.

Поэтому, как он добавил, можно ожидать, что уже через 10 дней российские войска могут получить серьезное усиление.

"Да, техника будет не новая, еще с 1970-х годов выпуска – она снимется с долговременного хранения", – пояснил Жданов.

Справка. Система БАРС – это резервная армия. То есть люди, воюющие по контракту в запасе и получающие за это деньги.

Однако, как отметил военный эксперт, если мы разгромим эту так называемую "вторую волну", тогда у нас есть шанс на победу в этой войне. К этому нужно тщательно готовиться. В этом случае "время играет нам на руку", добавил он.