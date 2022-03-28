О резервах россиян

То, что было "лучшим", они уже "бросили". Об этом рассказал Михаил Макарук – спикер волонтерской организации InformNapalm – в эфире 24 канала.

К слову 50 – 60% выпущенных Россией ракет не достигают цели, – военный эксперт

Он даже привел наглядный пример, насколько "мощная вторая армия мира", что никакие резервисты им не помогут.

Одна из самых крутых бригад спецназа России, города Ульяновск, 5 дней штурмовала несчастный элеватор с бойцами теробороны, в конце концов, не смогла его взять и ушла,

– рассказал Макарук данные из собственных источников.

Более того, как он отметил, россияне даже сейчас набирают воевать бывших пенсионеров, всех тех, кого списали по состоянию здоровья.

"Они уже "бросили" все, что могли. Если они уже отправляют срочников и всех, кого могут, то ситуация затруднительная", – добавил он.

Напомним. Российские власти начали проводить мобилизацию для увеличения количества срочников . Их хотят отправить на войну против народа Украины уже в апреле.