В продвижении дезинформации в Соединенных Штатах Кремлю способствуют республиканцы. Об этом сообщает The Guardian.

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Как Кремль продвигает в США дезинформацию против Украине

Эксперты по дезинформации говорят, что Кремль пытается фальсифицировать ужасы войны для американской и российской аудитории.

Некоторые из самых откровенных лживых высказываний продвигали с помощью фигур американских правых. В частности, от отрицателя Холокоста и сторонника превосходства белой расы Ника Фуэнтеса до бывшего советника Трампа Стива Беннона, а еще телеведущего Fox News Такера Карлсона.

В издании отметили, что миллионная аудитория вышеупомянутых лиц считается особенно полезной для российских целей.

Тем временем на политическом направлении оккупанты пытались провести операцию по дезинформации с помощью заявлений членов Республиканской партии. В частности, таких как Пол Госар, Марджори Тейлор Грин и Скотти Перри. Кстати, именно они вместе с другими республиканцами в мае голосовали против выделения Украине пакета пособия на 40 миллиардов долларов.

Кроме того, промосковские материалы русского RT были размещены и на популярном среди консерваторов портале Rumble. В The Guardian отметили, что эта платформа для обмена видео получила большое финансирование от компании венчурного капитала, которую основал недавно избранный сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс при поддержке миллиардера Питера Тиля.

Это любопытно! Республиканцы хотят усилить контроль за военной помощью в Украине. В частности, Майкл МакКоул, претендующий на должность главы Комитета по иностранным делам Палаты представителей в США заявил, о планах "обеспечить больший надзор, прозрачность и подотчетность".