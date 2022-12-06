У просуванні дезінформації у Сполучених Штатах Кремлю сприяють республіканці. Про це повідомляє The Guardian.

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Як Кремль просуває у США дезінформацію проти України

Експерти з дезінформації кажуть, що Кремль намагається фальсифікувати жахи війни для американської та російської аудиторії.

Деякі з найбільш відвертих неправдивих висловлювань просували за допомогою фігур американських правих. Зокрема, від заперечувача Голокосту та прихильника переваги білої раси Ніка Фуентеса до колишнього радника Трампа Стіва Беннона, а ще телеведучого Fox News Такера Карлсона.

У виданні зазначили, що мільйонна аудиторія вище згаданих осіб вважається особливо корисною для російських цілей.

Тим часом на політичному напрямку окупанти намагалися провести операцію з дезінформації через заяви членів Республіканської партії. Зокрема, таких як Пол Госар, Марджорі Тейлор Грін та Скотті Перрі. До речі, саме вони разом з іншими республіканцями у травні голосували проти виділення Україні пакету допомоги на 40 мільярдів доларів.

Крім того, промосковські матеріали російського RT були розміщені і на популярному серед консерваторів порталі Rumble. У The Guardian зазначили, що ця платформа для обміну відео – Rumble отримала велике фінансування від компанії венчурного капіталу, яку заснував нещодавно обраний сенатор-республіканець від штату Огайо Джеймс Девід Венс за підтримки мільярдера Пітера Тіля.

Це цікаво! Республіканці хочуть посилити контроль за військовою допомогою Україні. Зокрема, Майкл МакКоул, який претендує на посаду голови Комітету у закордонних справах Палати представників у США, заявив, про плани "забезпечити більший нагляд, прозорість та підзвітність".