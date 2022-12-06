У просуванні дезінформації у Сполучених Штатах Кремлю сприяють республіканці. Про це повідомляє The Guardian.
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Як Кремль просуває у США дезінформацію проти України
Експерти з дезінформації кажуть, що Кремль намагається фальсифікувати жахи війни для американської та російської аудиторії.
Деякі з найбільш відвертих неправдивих висловлювань просували за допомогою фігур американських правих. Зокрема, від заперечувача Голокосту та прихильника переваги білої раси Ніка Фуентеса до колишнього радника Трампа Стіва Беннона, а ще телеведучого Fox News Такера Карлсона.
У виданні зазначили, що мільйонна аудиторія вище згаданих осіб вважається особливо корисною для російських цілей.
Тим часом на політичному напрямку окупанти намагалися провести операцію з дезінформації через заяви членів Республіканської партії. Зокрема, таких як Пол Госар, Марджорі Тейлор Грін та Скотті Перрі. До речі, саме вони разом з іншими республіканцями у травні голосували проти виділення Україні пакету допомоги на 40 мільярдів доларів.
Крім того, промосковські матеріали російського RT були розміщені і на популярному серед консерваторів порталі Rumble. У The Guardian зазначили, що ця платформа для обміну відео – Rumble отримала велике фінансування від компанії венчурного капіталу, яку заснував нещодавно обраний сенатор-республіканець від штату Огайо Джеймс Девід Венс за підтримки мільярдера Пітера Тіля.