Акцию провели в 7 годовщину с начала героической обороны Донецкого аэропорта.
Стоит прочитать "Аэропорт временно не принимает рейсы": как 7 лет назад начались бои за ДАП
Участники акции сожгли "Кремль"
Мы хотим напомнить всем, что российско-украинская война продолжается. И враг должен помнить, что мы, чествуя своих героев, готовы сражаться и дальше за свою землю,
– заявили организаторы.
Более того, участники сожгли и растоптали бумажный макет Кремля. Также на заборе посольства России сделали инсталляцию "Можемповторити", развесив фото тел боевиков и военнослужащих России с Донбасса.
Под стенами посольства России в Киеве провели акцию в память о погибших на Донбассе воинах: фото Цензор.НЕТ
Организовали акцию "Тризна по погибшим на российско-украинской войне":
- "У.С.І.",
- "Украинские силы самообороны",
- ОО "Вартові України",
- ОО "Хайтарма Крым",
- Штаб батальонов УНСО.