Акцию провели в 7 годовщину с начала героической обороны Донецкого аэропорта.

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Участники акции сожгли "Кремль"

Мы хотим напомнить всем, что российско-украинская война продолжается. И враг должен помнить, что мы, чествуя своих героев, готовы сражаться и дальше за свою землю,

– заявили организаторы.

Более того, участники сожгли и растоптали бумажный макет Кремля. Также на заборе посольства России сделали инсталляцию "Можемповторити", развесив фото тел боевиков и военнослужащих России с Донбасса.

Под стенами посольства России в Киеве провели акцию в память о погибших на Донбассе воинах: фото Цензор.НЕТ

\Джерело: https://censor.net/ua/v3267636

Организовали акцию "Тризна по погибшим на российско-украинской войне":

"У.С.І.",

"Украинские силы самообороны",

ОО "Вартові України",

ОО "Хайтарма Крым",

Штаб батальонов УНСО.

Обратите внимание! 26 мая исполняется 7 лет с начала героической обороны Донецкого аэропорта. В 2014 году украинские киборги 242 дня удерживали аэродром. За выдержку и мужество бойцов назвали "киборгами". Бои завершились только тогда, когда оккупанты уничтожили само здание аэропорта. В " Книге памяти павших за Украину" говорится, что за время обороны аэропорта погибли 100 бойцов, еще около 500 получили ранения.