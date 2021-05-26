Акцію провели у 7 річницю від початку героїчної оборони Донецького аеропорту.

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Учасники акції спалили "Кремль"

Ми хочемо нагадати всім, що російсько-українська війна триває. І ворог повинен пам'ятати, що ми вшановуючи своїх героїв, готові битися і надалі за свою землю,

– заявили організатори.

Ба більше, учасники спалили і розтоптали паперовий макет Кремля. Також на паркані посольства Росії зробили інсталяцію "Можемповторити", розвісивши фото тіл бойовиків і військовослужбовців Росії з Донбасу.

Під стінами посольства Росії у Києві провели акцію / фото Цензор.НЕТ

\Джерело: https://censor.net/ua/v3267636

Організували акцію "Тризна за загиблими на російсько-українській війні" "У.С.І.", "Українські сили самооборони", ГО "Вартові України", ГО "Хайтарма Крим", Штаб батальйонів УНСО.

Зверніть увагу! 26 травня минає 7 років з початку героїчної оборони Донецького аеропорту. У 2014 році українські кіборги ще 242 дні утримували летовище. За витримку та мужність бійців назвали "кіборгами". Бої завершилися лише тоді, коли окупанти знищили саму будівлю летовища. У " Книзі пам'яті полеглих за Україну" мовиться, що за час оборони аеропорту загинули 100 бійців, ще близько 500 зазнали поранень.