Сейчас "страницы памяти" массово чистят региональные издания, которые собирали информацию о земляках.

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Россия скрывает потери в Украине

Оно и не удивительно: в 5 регионах России уже публично похоронили более 100 солдат (в Дагестане – почти 200), десяток регионов приближается (публично) к рубежу в 100.

Путин скрывает от россиян данные о погибших солдатах в Украине / Фото Getty Images

Важно Война идет по нашему сценарию: наваливаем лаптям, где только можем

Когда видишь ленту из 100 уничтоженных военных, информацию о которых власть мешает обобщать и старается размыть, невольно возникают вопросы. Но, ничего.

Мы поможем сохранить наглядную визуализацию.

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