Парень и девушка прошли проверку на прочность. Лишь через 2 недели отметили свадьбу – на фронте.

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История любви пары

Пара познакомилась 4 года назад. Девушка знала, что парень – военный, исполняет обязанности в районе проведения Операции Объединенных сил.

Мы решили пожениться, потому что наши чувства проверены и огнем, и расстояниями,

– поделился военный.

Влюбленные намеревались расписаться во Львове 24 февраля – назначили время в ЗАГСе и пригласили гостей.

Однако полномасштабное нападение России изменило планы пары. В начале трагических событий парень поцеловал невесту и отправился на фронт первым поездом.

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