Каждый российский снаряд, выпущенный по украинской территории, рикошетом бьет по самой России. Каждый цинк с патронами, переправленный на Донбасс, будет выпущен по судьбе российских детей.

Язык современной России беден. В нем есть только те образцы, что остались в наследство со второй мировой. Об этом говорится в новом выпуске видеоблога "Грани правды" на 24 канале.

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А потому любая война для России – обязательно "отечественная", любые враги – обязательно фашисты. А любая победа – эдакий абсолютный идеал, после которого начнется триумф и благополучие.

"Если даже Россия добьется своего – что будет дальше"

Нет ничего удивительного в том, что именно этим языком Россия говорит об Украине. В ее сознании она "борется фашистской гидрой" и "пытается Украину освободить". Но в том и штука, что Кремль сегодня воюет не только с Украиной. Он вдобавок воюет с Россией и ее будущим.

Даже если пофантазировать, что Россия добьется своего – что будет дальше? Каким образом крах Украины связан с благополучием России? Кому вообще пришло в голову, что война на территории другого государства пойдет на пользу российскому обществу

Допустим, Россия перестала притворятся, что ее на Донбассе нет. Допустим, дивизии введены, самолеты летят, танки едут. Дальше что? Санкции сняты? Нефть подорожала? Продолжительность жизни выросла? Заводы заработали? Инвестиции пришли?

Интересно, в Кремле и правда думают, что каждая новая эскалация в Украине идет России на благо? Что мир будет аплодировать решительности Кремля? И что если завтра российские танки будут стоять у Львова – Россия от этого выползет из кризиса?

Ничего подобного. Словарный запас времен Великой Отечественной сбивает с толку. Потому что нет никакого Гитлера, нет никакого вермахта, нет никакого союза государств, которые в едином порыве идут к намеченной цели. А, следовательно, не будет никакого парада победы, не будет Ялты и Потсдама, не случится памятников, морального императива, торжества справедливости, геополитических игр.

Продолжение войны для России сревато лишь изоляцией, сползанием в экономический крах и бегством капитала. Будет рост цен, увольнения и безработица. Министерство правды, рост преступности и передел собственности. Вы думаете, что "Брат-2" – это продолжение "Брата"? Нет, ребята, это приквел. Сперва вы рассказываете всем о своем моральном превосходстве, а затем просыпаетесь в мире братков и заказных убийств.

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Россияне поверили, что "победить Украину" означает то же самое, что "победить фашизм". А весь мир смотрит на то, как Кремль планомерно пытается уничтожить соседнее государство. И у этого самого мира нет ни одной причины, чтобы способствовать российскому усилению. Скорее наоборот.

"Каждый выпущенный по Украине снаряд бьет по будущему России"

Эффективность страны меряется не ее армией или ядерным запасом. Оно измеряется ее предсказуемостью, вменяемостью и договороспособностью. Единственный залог успешного развития страны – это открытость, умение договариваться и находить компромиссы. Невозможно создать эффективное государство, если изолировать страну от всего остального мира. Можно создать Северную Корею. Но сторонников эмиграции в Пхеньян никто в России не видел.

Каждый выпущенный по Украине снаряд бьет по российскому будущему. Каждый цинк с патронами, переправленный на Донбасс, будет выпущен по судьбе российских детей.

Нет никакой победы, которой можно добиться военным путем – Кремль просто-напросто уничтожает веру в собственную договороспособность. А заодно – и будущее своей собственной страны.

Российские политики любят рассуждать о том, что было вчера. Радуются тому, что происходит сегодня. Но даже если допустить, что их сценарий в отношении Украины сработает – они хоть раз задумывались о том, что их ждет послезавтра?