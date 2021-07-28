Отреагировал на слова Байдена пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что в США якобы неправильно думают.
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Песков считает, что Байден озвучивает те посылы, которые готовит аппарат и помощники. Однако они, по мнению Кремля, плохо понимают современную Россию.
Это ложные знания. Так, Россия – крупнейшая ядерная держава. Да, это страна, где большой нефтегазовый сектор, но утверждать, что больше ничего в стране нет – неправильно,
– возмутился прессекретар Путина.
Он отметил, что Байден говорил это перед сотрудниками Нацразведки. Якобы для этой аудитории специально готовили громкие заявления.
Что говорил Байден
- Джо Байден выступил 27 июля во штаб-квартире офиса директора Нацразведки США.
- Он подытожил встречу с Владимиром Путиным и высказался о президенте России.
- Байден сказал, что Путин возглавляет экономику, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины. Однако больше там ничего нет.