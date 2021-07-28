Відреагував на слова Байдена прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він зазначив, що у США нібито неправильно думають.

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Пєсков вважає, що Байден озвучує ті посили, які готує апарат і помічники. Однак вони, на думку Кремля, погано розуміють сучасну Росію.

Це помилкові знання. Так, Росія – найбільша ядерна держава. Так, це країна, де великий нафтогазовий сектор, але стверджувати, що більше нічого в країні немає – неправильно,

– обурився прессекретар Путіна.

Він відзначив, що Байден говорив це перед співробітниками Нацрозвідки. Нібито для цієї аудиторії спеціально готували гучні заяви.

Довідка. Через слова Байдена у Кремлі обурювались неодноразово. Зокрема, під час інтерв'ю президент США підтвердив, що вважає Путіна вбивцею. Тобі у Кремлі піднявся шквал критики у бік США.

Що казав Байден