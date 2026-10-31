"Кремль рассчитывает на ослабление США": Филипенко об ультиматуме НАТО и проблемах Трампа

Предстоящие переговоры о прекращении войны могут стать для Кремля очередной возможностью выиграть время, пока Соединенные Штаты готовятся к промежуточным выборам в Конгресс. Москва при этом возвращается к требованиям о сокращении военного присутствия НАТО в Европе, хотя европейские страны все активнее готовятся к самостоятельному обеспечению собственной безопасности.

Adv

Американистка Александра Филипенко в эфире 24 Канала объяснила, почему российское руководство рассчитывает на ослабление Вашингтона и как ультиматумы Путина могут влиять на позицию Дональда Трампа и как ультиматумы Путина могут повлиять на позицию Дональда Трампа. Она также проанализировала скандалы вокруг семьи американского президента, настроения избирателей и причины его конфликтов даже с консервативными СМИ.

популярные видео

Кремль ждет политических проблем Трампа

Новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби предварительно запланирован на 10 ноября. Киев и Вашингтон пытались убедить Москву провести встречу на неделю раньше, однако российская сторона не спешила согласовывать дату.

Реклама

Украинская сторона не ожидает быстрого прорыва и рассчитывает на серию переговоров. В то же время Европа настаивает на участии в обсуждении будущих договоренностей, ведь именно европейские государства могут сыграть важную роль в обеспечении безопасности Украины.

Филипенко обратила внимание на то, что Европа уже готовится к возможному ослаблению американской поддержки. В частности, Франция более активно обсуждает будущую систему ядерного сдерживания, которая будет предполагать меньшую зависимость от Соединенных Штатов.

По ее мнению, такой переход подходов связан с непредсказуемостью нынешней администрации США. Дональд Трамп может обсуждать экономические соглашения с Москвой, в частности поставки дизельного топлива, однако позиция американских государственных институтов не обязательно останется неизменной после выборов в Конгресс.

Кремль, напротив, рассчитывает на то, что США ослабнут, а Европа, как там считают, тоже будет слабой. Тогда это будут игроки, с которыми гораздо проще иметь дело– пояснила Филипенко.

Реклама

Москва заинтересована в затягивании переговорного процесса, пока Трамп будет тратить все больше времени на внутриполитическое противостояние. В Кремле могут надеяться, что американский президент будет уделять меньше внимания войне в Украине и будет искать быстрых внешнеполитических результатов, которые можно представить как собственные победы.

Однако европейские страны не только обсуждают новые оборонные возможности, но и постепенно начинают действовать увереннее. Важную роль в сохранении сотрудничества между США и союзниками играет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Роль лично Марка Рютте огромна. Его даже называют "тем, кто шепчет Трампу". Он умеет договориться с Дональдом Трампом и в то же время отстоять европейскую безопасность и безопасность НАТО– отметила американистка.

Филипенко не исключает, что такие контакты помогут сохранить участие Вашингтона в решении европейских вопросов безопасности даже в условиях сложных отношений между Белым домом и союзниками.

Реклама

Что касается переговоров в Абу-Даби, то даже советник Путина Юрий Ушаков называл предстоящую встречу предварительной, использовав формулировку о ее "пристрелочном" характере. Это свидетельствует о том, что российская сторона не спешит говорить о конкретных договоренностях.

Трампу было бы выгодно объявить о дипломатическом успехе еще до голосования 3 ноября. Однако значительное количество американцев уже проголосовало досрочно, а реальных сдвигов в переговорах пока нет.

Между тем Кремль вернул в международную повестку дня требования, касающиеся не только Украины, но и военного присутствия НАТО в Европе.

Путин проверяет реакцию НАТО новыми ультиматумами

Россия может вновь потребовать возвращения военного присутствия НАТО к конфигурации 1997 года. Это затронуло бы Польшу, страны Балтии и Финляндию, которая вступила в Альянс в 2023 году.

Москва представляет расширение НАТО как одну из так называемых первопричин войны. Однако европейские союзники не демонстрируют готовности соглашаться на требования, которые ограничивали бы их право самостоятельно определять собственную политику безопасности.

Реклама

Филипенко считает, что подобные ультиматумы могут иметь значение даже тогда, когда их реализация выглядит практически невозможной. Российское руководство пытается проверить, как на каждое новое предложение будут реагировать западные политики.

Это напоминает попытки бросать камешки в воду. От одного пойдут большие круги, от другого – меньшие. А какой-то камешек, возможно, в конце концов что-то принесет в ответ, почему-то– предположила американистка.

Следуя такой тактике, Кремль может выдвигать сразу несколько требований, не рассчитывая на немедленное выполнение каждого из них. Достаточно, чтобы хотя бы одну идею подхватили в Вашингтоне и начали обсуждать как возможный предмет переговоров.

Филипенко обратила внимание на поведение Дональда Трампа, который иногда возвращается к предложениям, изначально вызвавшим значительные возражения. Американский президент может увидеть в них определенную выгоду и начать развивать услышанную идею в своей манере.

Реклама

Некоторые идеи, исходившие от Кремля, даже самые абсурдные, подхватывала американская сторона– подчеркнула Филипенко.

Одним из примеров она назвала возможное возобновление поставок российского газа через территорию Украины в Европу. По ее мнению, европейские страны вряд ли поддержат подобное предложение, однако сам факт его обсуждения свидетельствует о том, что в Вашингтоне его не отвергли сразу.

Подобные инициативы могут быть рассчитаны и на более долгосрочную перспективу. Кремль способен возвращаться к своим требованиям на протяжении многих лет, надеясь, что их начнут рассматривать не только нынешние представители американской администрации, но и следующие политические лидеры.

Среди потенциальных адресатов таких сигналов Филипенко упомянула вице-президента США Джей Ди Венса. Ведь российские предложения могут постепенно становиться частью политических дискуссий, даже если поначалу большинство участников считает их неприемлемыми.

США могут подхватить выгодные Кремлю предложения

Вопрос сокращения американского военного присутствия в Европе уже поднимался в ходе обсуждений в Вашингтоне. По имеющимся данным, Пентагон рассматривал возможность вывода значительной части американского контингента, в частности из Германии, Италии и Испании.

Реклама

Подобный шаг мог бы существенно изменить отношения между США и европейскими союзниками. Ведь американское военное присутствие остается одним из важных элементов оборонной системы НАТО.

Филипенко не исключает, что Путин мог поднимать подобные вопросы во время многочисленных телефонных контактов с Трампом. В таком случае российскому руководству не обязательно требовать немедленного вывода войск – достаточно, чтобы американская администрация начала самостоятельно рассматривать такую возможность.

Это вполне может быть именно таким "шепотом" во время многочисленных телефонных разговоров. Предложения кому-то кажутся абсурдными, но Путин все равно продолжает их повторять– сказала Филипенко.

Она обратила внимание на то, как часто меняются подходы администрации Трампа к внешнеполитическим вопросам. Решения могут зависеть от того, какую экономическую или политическую выгоду Белый дом видит в конкретном предложении.

В таких условиях даже явно невыгодные для европейских союзников идеи могут попадать в повестку дня переговоров.

Реклама

Администрация Трампа не только не отвергает сразу некоторые предложения, но даже может идти на поводу– пояснила американистка.

Однако возможности президента США реализовывать собственные инициативы в значительной степени зависят от политической ситуации внутри страны. Накануне промежуточных выборов позиции Трампа осложняют не только споры вокруг внешней политики, но и новые вопросы о финансовых связях его ближайшего окружения.

Скандал вокруг Кушнера грозит новыми проверками

Накануне выборов в США усиливается внимание к возможным конфликтам интересов в администрации Дональда Трампа. По результатам опроса, приведенного Financial Times, почти 70% американских избирателей обеспокоены коррупцией и возможным использованием государственных должностей в частных интересах.

Одним из самых заметных эпизодов стали новые сообщения о Джареде Кушнере, зяте американского президента. Часть материалов из готовящейся книги журналиста Мэттью Коула опубликовал журнал Vanity Fair.

В них поднимается вопрос о возможных тайных финансовых счетах, связанных со средствами из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Кушнер отрицает существование таких счетов и свою причастность к описанным операциям.

Филипенко обратила внимание на важное различие между нынешним положением Кушнера и его статусом во время первого президентского срока Трампа. Тогда он был официальным советником Белого дома, а теперь участвует в работе администрации как частное лицо, не занимая аналогичной государственной должности.

Самый главный вопрос – как люди, близкие к Дональду Трампу, используют свое положение? Работают ли они на благо американского народа и государства или исключительно в собственных интересах?– отметила Филипенко.

По окончании первого президентского срока Трампа Кушнер создал инвестиционную компанию Affinity Partners. В нее вкладывают миллиарды долларов инвесторы из стран Персидского залива, а руководство компании распоряжается этими средствами и осуществляет инвестиции.

Само по себе существование такого бизнеса не вызывает серьезных вопросов. Споры возникли вокруг того, могли ли финансовые отношения с ближневосточными партнерами быть связаны с деятельностью Кушнера, когда он официально работал в Белом доме.

Филипенко пояснила, что статус государственного советника предусматривает иные требования к прозрачности и отчетности. В частности, Конгресс может требовать разъяснений относительно финансовых операций и возможных конфликтов интересов.

Поэтому нынешний неофициальный статус Кушнера затрудняет прямой парламентский контроль за его деятельностью. Американистка не исключила, что законодатели могут поднять вопрос о необходимости формального оформления его участия в работе администрации.

Дополнительные вопросы касаются бизнеса детей Трампа. Американский президент утверждает, что компаниями семьи занимаются Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, а сам он не участвует в их коммерческих решениях.

Однако новые сообщения о деятельности Кушнера усиливают сомнения части избирателей в том, насколько четко разграничены государственная политика и частные финансовые интересы президентского окружения.

Сам Кушнер опровергает приведенные обвинения, а его представители заявляют о возможности судебной защиты. Филипенко обратила внимание на то, что публикацию подготовил Vanity Fair, входящий в большой издательский конгломерат Condé Nast.

Я очень сомневаюсь, что такое большое издательство не позаботилось о собственной защите и не привлекло заранее самых тщательных юристов для проверки статьи и книги. Думаю, судебный процесс может раскрыть много интересного– предположила американистка.

Дальнейшее развитие этой истории будет зависеть от того, дойдет ли конфликт до суда и какие материалы стороны представят в подтверждение своих позиций. В то же время внимание к финансовым связям президентской семьи уже становится частью предвыборных дискуссий в США.

Американские избиратели хотят более сильного Конгресса

Обеспокоенность возможными конфликтами интересов может повлиять на поведение даже тех американцев, которые в целом поддерживают политику Дональда Трампа. Филипенко пояснила, что часть республиканцев не обязательно готова голосовать за демократов, но все больше хочет усиления контроля за решениями Белого дома.

Для одних это может стать причиной отказа от участия в голосовании, для других – поводом поддержать кандидатов от Демократической партии. Такой сценарий создает дополнительные риски для республиканцев в борьбе за большинство в Конгрессе.

По словам Филипенко, более 28 миллионов американцев уже проголосовали досрочно. Избиратели пользуются как почтовым голосованием, так и возможностью лично прийти на избирательные участки, а в отдельных штатах образуются очереди.

Особенно напряженной она назвала борьбу за место в Сенате от Техаса. Этот штат имеет большое значение для республиканцев, а результат выборов может повлиять на общий баланс сил в верхней палате Конгресса.

Филипенко считает, что финансовые скандалы вокруг президентского окружения могут влиять на избирателей сильнее, чем отдельные споры по поводу внешней политики. Даже сторонники Трампа не обязательно согласны с тем, что исполнительная власть должна работать без эффективного парламентского контроля.

В американской политической культуре существует очень четкое представление: президенты приходят и уходят, политики приходят и уходят, а институты должны работать– подчеркнула Филипенко.

Именно поэтому новый состав Конгресса может сыграть важную роль в дальнейших отношениях США с Россией и европейскими союзниками. Если баланс сил изменится, у законодателей появится больше возможностей требовать отчетности о действиях администрации Трампа.

Показательна и критика президента со стороны Барака Обамы, который обвинял нынешнюю администрацию в коррупции, некомпетентности и жестокости. В то же время для самих американцев вопрос доверия к власти касается не только политических заявлений, но и того, как принимаются решения и получают ли от них выгоду люди, близкие к президенту.

Напряженность в Белом доме проявляется также в отношениях Трампа с американскими СМИ. Причем критика все чаще направлена не только против изданий, традиционно поддерживающих демократов.

Трамп поссорился даже с Fox News

Дональд Трамп раскритиковал телеканал Fox News за то, что тот, по его мнению, уделяет слишком много эфирного времени кандидатам от Демократической партии. Президент также выразил недовольство недостаточной поддержкой республиканцев в преддверии промежуточных выборов.

Филипенко напомнила, что Fox News остается одним из самых популярных американских телеканалов и традиционно имеет консервативную редакционную направленность. По ее словам, его аудитория превышает совокупную аудиторию CNN и NBC, если сравнивать классическое телевещание.

Однако даже консервативный канал приглашает представителей обеих основных политических партий. В передачах могут участвовать демократы и республиканцы, представляющие разные позиции по одному и тому же вопросу.

Поэтому претензии Трампа к Fox News Филипенко связывает не с изменением политических взглядов телеканала, а с напряженной ситуацией вокруг самого президента.

Из-за всех этих попыток добиться хоть какой-то демонстративной победы у Дональда Трампа, похоже, растет нервозность– предположила американистка.

Среди проблем Белого дома она назвала споры вокруг экономических соглашений с Россией, попытки добиться снижения цен на топливо и неблагоприятные результаты социологических опросов.

В частности, после обсуждения дизельных соглашений цены, по приведенным Филипенко данным, снизились лишь на 18 центов. Она считает такое изменение недостаточным для того, чтобы президент мог представить его избирателям как значительный экономический успех.

Дополнительным проявлением напряженности американский эксперт назвала кадровые споры в администрации и резкие публичные заявления президента. Однако особенно показательной стала его реакция на критику со стороны известного телеведущего Билла Маара.

Конфликт с телеведущим раскрыл новые планы Белого дома

Билл Маар уже много лет ведет политическое шоу на HBO и известен критическим отношением к представителям обеих американских партий. Он неоднократно встречался с Дональдом Трампом лично, поэтому также получал замечания от сторонников демократов.

По словам Филипенко, очередной ужин Маара с американским президентом состоялся 15 октября. Однако после него телеведущий не отказался от критики хозяина Белого дома и продолжил высмеивать его решения в своей программе.

Одной из тем стал материал The New York Times о возможных изменениях в помещениях Белого дома. Речь шла об историческом бассейне, который ранее располагался там, где впоследствии обустроили пресс-центр для журналистов.

Маар обсудил возможность возвращения бассейна на его прежнее место, а Трамп отреагировал большим постом в социальных сетях. По словам Филипенко, его ответ был чрезвычайно длинным – почти на тысячу слов – и содержал резкую критику телеведущего.

Президент опроверг намерения восстанавливать бассейн в помещении пресс-центра. Однако в то же время появилась информация о другом возможном шаге – переносе рабочего пространства журналистов из Белого дома в соседнее здание.

Таким образом, спор вокруг телевизионной шутки привлек внимание к будущему организации работы прессы в президентской резиденции.

Возможно, бассейн и не вернут, но Дональд Трамп действительно хочет попросить журналистов покинуть Белый дом и переместить их в другое здание– отметила Филипенко.

Американистка связывает этот конфликт с общим ухудшением отношений Трампа со СМИ. Если раньше его основными критиками были преимущественно либеральные телеканалы и издания, то теперь президент все острее реагирует и на позицию журналистов консервативного толка.

По мнению Филипенко, меньше всего противоречий у Трампа остается с отдельными правыми блогерами, которые последовательно поддерживают его заявления и решения. В то же время классические американские СМИ, даже близкие к республиканской аудитории, продолжают предоставлять слово представителям различных политических сил, что все чаще вызывает недовольство президента.

Смотрите полное интервью на YouTube-канале "24 Канал"