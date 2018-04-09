Кремль готовит на Великобританию "серьезный" компромат

Великобритания незаконно предоставила опальному российскому олигарху Борису Березовскому убежище. Кроме того, официальный Лондон знал об угрозе безопасности экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, но мер защиты не предпринял никаких.

Такое заявление сделал генеральный прокурор России Юрий Чайка в комментарии одному из пропагандистских каналов, передает информационное агентство "Интерфакс".

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По его словам, в ближайшее время состоится брифинг, на котором будут обнародованы "фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании".

Как отметил он, это будут "копии отдельных документов из переписки с МВД Великобритании, в том числе, и с Терезой Мэй, которая тогда возглавляла министерство".

"Эти материалы прямо указывают на то, что британские власти знали о ложном характере заявления о покушении на Березовского, но все равно предоставила ему статус беженца", – убеждает Чайка.

Кроме того, глава Генпрокуратуры РФ отметил, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты предпринято не было.

Кто такой Александр Литвиненко? Бывший сотрудник КГБ, которому Великобритания предоставила убежище в связи с политическими преследованиями и рядом возбужденных против него дел в России. 1 ноября 2006 года его отравили радиоактивным полонием. Произошло это после встречи с бывшим сотрудником ФСБ из Москвы Андреем Луговым и неизвестным, который представился Владимиром. А уже 23-го числа он умер.