"Кремль попал в тупик": Тымчук рассказал о новых проблемах Путина относительно Донбасса

Во время Чемпионата мира по футболу-2018, который проходит в России, война на Донбассе стала острым вопросом для Кремля. Ведь Путину нужно не допустить вероятной наступательной операции со стороны ВСУ и одновременно изобразить безопасность для Запада.

Об этом заявил координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук в интервью изданию "Апостроф".

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Кремль сейчас находится в интересном тупике. С одной стороны, понятно, что для россиян очень важно провести это мероприятие с тем, чтобы заманить как можно больше представителей западных стран. Кремлю нужно показать, что Россия – открытая страна, что на самом деле на Западе ее любят и так далее. В политическом плане проведения этого чемпионата имеет для них архиважное значение,

– заявил Тымчук.

По его словам, привлекая к проведению футбольного мундиаля представителей западных стран, то Россия должна показать, что она - безопасна.

"Мы знаем, что некоторые мероприятия в рамках ЧМ-2018 будут проводиться в Ростове, то есть совсем недалеко от оккупированных областей. В этом плане мы уже видим, что Россия проводит определенные мероприятия: российское телевидение рассказывает о том, что возводятся какие-то сооружения на неконтролируемом Украиной участке границы с Россией, то есть там, где Россия граничит с ОРДЛО".

Также нардеп рассказал, что существует указание, по крайней мере, на участке, который граничит с ОРЛО, о том, чтобы очень жестко ограничить движение частного транспорта, рейсовых автобусов, которые осуществляют перевозки между ОРДЛО и РФ.

"По логике, Кремль как раз должен давать указания на деэскалацию, как это было во время выборов президента РФ в марте, чтобы соблюдался некий режим тишины, а обстрелов было как можно меньше. С другой стороны, сильно раскручивается карта того, что Украина может воспользоваться ЧМ-2018 и начать силовую операцию на Донбассе. Как раз до этого в Москве и привязывают переформатирования АТО в ООС незадолго до ЧМ-2018", – отметил координатор ИС.

Кроме того, он отметил, что Россия сейчас не может определиться, как ей действовать в вопросе украинского Донбасса во время проведения ЧМ-2018.

"В Кремле явно стоят на распутье: с одной стороны, им надо, по их мнению, наносить некие "превентивные удары", чтобы не допустить этой мифической широкомасштабной наступательной операции со стороны ВСУ. С другой стороны, необходимо изобразить безопасность. Сейчас мы видим, что они сохраняют градус напряженности, хотя определенная деэскалация все-таки наблюдается. Трудно сказать, что решат в Кремле: срывать мифическое наступление ВСУ или изображать безопасность", – подытожил Тымчук.