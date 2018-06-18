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Путин серьезно угрожает Украине, – политолог

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В России развернули серьезную антиукраинскую кампанию
В России развернули серьезную антиукраинскую кампанию / 24 Канал

Пропагандистская кампания России о якобы наступления Украины в Донбассе накануне и во время чемпионата мира по футболу может использоваться для концентрации российских войск на границе с Украиной.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По словам эксперта, росСМИ еще в мае начали активно распространять версию о том, что якобы Украина готовит наступление. Это очень встревожило дипломатов и политиков, в том числе, близких к России – Китай. Хотя, отмечает Фесенко, это не соответствует действительности. Для наступления необходима масштабная концентрация военных ресурсов, а ничего похожего нет.

Кроме того, говорит политолог, Петр Порошенко – очень осторожный, и еще в 2014 году понял, что любая попытка военного наступления может привести к открытому вторжения российских войск. Поэтому президент не пойдет на такие авантюры. Это опасно для страны и для него, как политика накануне выборов.

"Наступление" ВСУ – пропагандистская кампания России, чтобы показать, что Украина якобы агрессор, а террористические "республики" – вроде жертвы. Риск в том, что Россия может использовать это для концентрации своих военных ресурсов на границе с Украиной. И потом это может быть использовано против Украины",
– считает Фесенко.

В то же время специалист отмечает, что Путин откровенно угрожает Украине, заявляя, что мы будем иметь тяжелые последствия для государственности, если начнем наступление на Донбассе.

"Путин угрожает: если Украина начнет наступление, то Россия пойдет на полномасштабную войну. И эту угрозу, к сожалению, надо воспринимать всерьез. Все зависит от того, какую тактическую линию выберет Путин, как будут развиваться его отношения с США, от переговоров в нормандской формате. Если назначат встречу с Трампом летом, то вряд ли Путин пойдет на обострение", – подчеркивает Владимир Фесенко.

Напомним, недавно во время "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным один из самых известных российских наемников в Донбассе Захар Прилепин, в частности, заявил, что украинская армия готовится начать активные действия на Донбассе в то время, когда в России пройдет Чемпионат мира по футболу.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Операция Объединенных сил Чемпионат мира по футболу - 2018 Украина – Россия Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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