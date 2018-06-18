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Путін серйозно погрожує Україні, – політолог

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В Росії розгорнули серйозну антиукраїнську кампанію
В Росії розгорнули серйозну антиукраїнську кампанію / 24 Канал

Пропагандистська кампанія Росії щодо нібито наступу України на Донбасі напередодні і під час Чемпіонату світу з футболу може використовуватися для концентрації російських військ на кордоні з Україною.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За словами експерта, росЗМІ ще в травні почали активно поширювати версію про те, що нібито Україна готує наступ. Це дуже стривожило дипломатів і політиків, у тому числі, близьких до Росії – Китай. Хоча, наголошує Фесенко, це не відповідає дійсності. Для наступу необхідною є масштабна концентрація військових ресурсів, а нічого схожого немає.

Крім того, говорить політолог, Петро Порошенко – дуже обережний, і ще в 2014 році зрозумів, що будь-яка спроба військового наступу може призвести до відкритого вторгнення російських військ. Тому президент не піде на такі авантюри. Це небезпечно для країни і для нього, як політика напередодні виборів.

"Наступ" ЗСУ – пропагандистська кампанія Росії, щоб показати, що Україна нібито агресор, а терористичні "республіки" – начебто жертви. Ризик у тому, що Росія може використовувати це для концентрації своїх військових ресурсів на кордоні з Україною. І потім це може бути використано проти України",
– вважає Фесенко.

Водночас фахівець зазначає, що Путін відверто погрожує Україні, заявляючи, що ми матимемо важкі наслідки для державності, якщо почнемо наступ на Донбасі.

"Путін погрожує: якщо Україна почне наступ, то Росія піде на повномасштабну війну. І цю загрозу, на жаль, треба сприймати всерйоз. Все залежить від того, яку тактичну лінію обере Путін, як будуть розвиватися його відносини з США, від переговорів у Нормандському форматі. Якщо призначать зустріч з Трампом влітку, то навряд чи Путін піде на загострення", – підкреслює Володимир Фесенко.

Нагадаємо, нещодавно під час "прямої лінії" з президентом Росії Володимиром Путіним один із найвідоміших російських найманців на Донбасі Захар Прилєпін, зокрема, заявив, що українська армія готується розпочати активні дії на Донбасі у той час, коли у Росії розпочнеться Чемпіонат світу з футболу.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Операція Об'єднаних сил Чемпіонат світу з футболу - 2018 Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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