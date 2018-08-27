"Кремль разыграет карту заложников на украинских выборах": поразительное предположение Геращенко

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сделала поразительное предположение о том, что Кремль собирается использовать незаконно удерживаемых пленников для продвижения "своих" кандидатов на украинских выборах.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

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Определенные последние заявления еще больше утверждают меня в мысли: Кремль будет разыгрывать карту заложников на украинских выборах, будет подыгрывать своим фаворитам, держать заложников до времени Х, чтобы потом отдать лояльным и родным Кремлю политикам,

– написала вице-спикер.

Она отметила, что это нужно Кремлю, чтобы показать, что только их подставные политики в Украине – "нормальные" и умеют договариваться, таким образом пытаясь и влиять на общественные настроения, и дискредитировать все усилия украинской власти, которая борется за скорейшее освобождение пленников.

"Меня это тревожит. И больше всего тревожит, что в этом циничном сценарии Кремля судьбы людей – ничего не стоят", – подчеркнула Геращенко.

Напомним, 25 августа лидер пророссийской организации "Украинский выбор" и кум президента России Виктор Медведчук заявил, что украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов вернется домой. При этом Медведчук не указал деталей и конкретных сроков, только заметил, что украинская омбудсвумен Людмила Денисова действовала неправильно и это могло вызвать паузу в переговорах по Сенцову.