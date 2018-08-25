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Сенцов вернется домой: Медведчук сделал резонансное заявление

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Сенцов вернется домой, заявил Медведчук
Сенцов вернется домой, заявил Медведчук / Коллаж 24 канал

Лидер пророссийской организации "Украинский выбор" и кум президента России Виктор Медведчук заявил, что українский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов вернется домой. При этом Медвкедчук не указал детали и конкретные сроки.

Свое заявление политик сделал в интервью, часть которого опубликовал телеканал 112 Украина.

"Не надо расписываться за него (Сенцова), он будет писать ходатайство о помиловании. А что такого страшного, если бы он его написал, и мы знали точно, что если он его напишет, то мы сумеем договориться с Россией, чтобы его освободили? В чем страх? Нам что, "шашечки или ехать?", – сказал Медведчук.

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На уточняющий вопрос ведущего, приедет ли Сенцов домой, политик ответил: "Конечно, приедет".

В то же время Медведчук заявил, что в переговорах об освобождении украинского режиссера сделана пауза.

Могу сказать, что я не знаю, кто ведет сегодня переговоры относительно Сенцова, мной они велись несколько месяцев назад. И были разные варианты, которые были предметом обсуждения. То, что происходит сегодня – я вижу, что эти переговоры не ведутся. Что пошло не так? Вот об этом пока лучше не говорить,
– рассказал политик.

"Была просьба президента Украины такие переговоры проводить – и я их проводил. В прошлом году и в этом. Сейчас сделана остановка. Почему? Потому что начались разборки между уполномоченными по правам человека – Денисовой и Москальковой... Я не считаю правильным то, как ведет себя госпожа Денисова. Она ведет себя не как уполномоченная по правам человека, а как политик. Ее действия опрометчивые ", – убежден Медведчук.

Он также заявил, что любое давление на руководство России в вопросе освобождения политзаключенных "является контрпродуктивным и никакой пользы не принесет".

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Обращение и требование через международные организации в РФ, к сожалению, вряд ли повлияют. Надо вести переговоры с РФ, надо предлагать кого-то взамен, кого Украина может освободить, чтобы освободить тех, чьей свободы мы желаем, и тех, кто сегодня находится в условиях содержания под стражей в РФ,
– резюмировал Медведчук.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Олег Сенцов Новости России Виктор Медведчук Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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