О судьбе Сенцова поговорили Помпео и Лавров

Государственный секретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию относительно украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже больше 100 дней. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

"Помпео поднял вопрос об О. Сенцове, который отбывает наказание по обвинению в участии в террористической деятельности, на что ему дали соответствующие разъяснения", – говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

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Других подробностей разговора Помпео и Лаврова относительно Сенцова в МИД России не указали.

В то же время там сообщили, что Лавров призвал освободить россиянку Марию Бутину, задержанную в США по обвинению в незаконном лоббировании интересов Москвы, а также "привлек внимание" к ситуации с другими россиянами, которые оказались в тюрьмах США.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.