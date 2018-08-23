Про долю Сенцова порозмовляли Помпео та Лавров

Державний секретар США Майк Помпео обговорив телефоном з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим ситуацію щодо українського політв’язня Олега Сенцова, який голодує вже більше 100 днів. Телефонна розмова відбулася за ініціативи американської сторони.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

"Помпео порушив питання про О. Сенцова, який відбуває покарання за обвинуваченням в участі у терористичній діяльності, на що йому дали відповідні роз'яснення", – мовиться у повідомленні російського дипломатичного відомства.

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Інших подробиць розмови Помпео та Лаврова щодо Сенцова в МЗС Росії не вказали.

Водночас там сповістили, що Лавров закликав звільнити росіянку Марію Бутіну, затриману у США за звинуваченням у незаконному лобіюванні інтересів Москви, а також "привернув увагу" до ситуації з іншими росіянами, які опинилися у в'язницях США.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.