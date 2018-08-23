22:16
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
24°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, сьогодні
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, сьогодні
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Про долю Сенцова порозмовляли Помпео та Лавров

146 Читать новость на русском
Про долю Сенцова порозмовляли Помпео та Лавров
Про долю Сенцова порозмовляли Помпео та Лавров / Фото з вільних мереж

Державний секретар США Майк Помпео обговорив телефоном з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим ситуацію щодо українського політв’язня Олега Сенцова, який голодує вже більше 100 днів. Телефонна розмова відбулася за ініціативи американської сторони.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

"Помпео порушив питання про О. Сенцова, який відбуває покарання за обвинуваченням в участі у терористичній діяльності, на що йому дали відповідні роз'яснення", – мовиться у повідомленні російського дипломатичного відомства.

Читайте також: "Постараюсь вас не підвести, не здатись, і не померти": Сенцов написав нового листа з-за грат

Інших подробиць розмови Помпео та Лаврова щодо Сенцова в МЗС Росії не вказали.

Водночас там сповістили, що Лавров закликав звільнити росіянку Марію Бутіну, затриману у США за звинуваченням у незаконному лобіюванні інтересів Москви, а також "привернув увагу" до ситуації з іншими росіянами, які опинилися у в'язницях США.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини США Майк Помпео Сергій Лавров
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
сьогодні, 22:01 Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
Блог Соцмережі
Там дуже багато гетеросексуальних жінок, – інтерв’ю з Тимуром Левчуком про гей-клуби в Україні
сьогодні, 21:02 Там дуже багато гетеросексуальних жінок, – інтерв’ю з Тимуром Левчуком про гей-клуби в Україні
Наталія Печерська
Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
сьогодні, 20:01 Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
сьогодні, 20:00 Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
Сергій Фурса
Який смартфон краще купити дитині: поради та конкретні моделі
сьогодні, 19:04 Який смартфон краще купити дитині: поради та конкретні моделі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Шальке без Коноплянки обіграв Вольфсбург і вийшов у півфінал Кубка Німеччини
 7 лютого , 23:39
У Франції найкращим арбітром року визнано суддю, який вдарив футболіста
 4 травня , 11:36
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук