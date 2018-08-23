"Постараюсь вас не підвести, не здатись, і не померти": Сенцов написав нового листа з-за грат
Політв'язень Олег Сенцов, який голодує 102-й день у російській колонії, написав нового листа небайдужим по всьому світу, які вітали його з днем народження.
Лист розіслала активістка ініціативи "РосУзнік" Яна Гончарова електронною поштою усім, хто підписав петицію "Допоможіть врятувати Олега Сенцова й інших політв'язнів" до лідерів країн Європи, Америки та Азії. Він датований 14-м серпня.
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У листі Олег дякує за привітання з днем народження, які отримав через сайт "РосУзнік".
Постараюся вас всіх не підвести, не здатися і не померти. Правда, напевно, з цих трьох бажань виконати вийде лише максимум два! Я вдячний, що ви мене не забуваєте, підтримуєте не тільки мене, а й усіх інших засуджених наших хлопців!
– написав Сенцов.
У листі Сенцов дякує за привітання з днем народження, яке мав 13 липня
Лист Сенцова датований 14-м серпня
Він також побажав всім удачі і щастя в цьому житті та в усіх наступних. І додав, що відповісти всім не зможе, однак в цьому й немає особливої потреби.
Написати листа українському політв'язню можна через "РосУзнік". Підтримати петицію можна тут.
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За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.
У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.