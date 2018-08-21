100 днів голодного страйку: як підтримати Олега Сенцова

21 серпня українці приєдналися до глобальної акції Міжнародного ПЕН-центру "Солідарність з Олегом Сенцовим", аби підтримати бранця, який голодує 100-й день.

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Ще 14 серпня організатори оголосили марафон написання листів ув'язненому режисеру. До нього долучилися і відомі люди: кінорежисери Кен Лоуч, Майк Лі, Том Стоппард, актор, письменник і телеведучий Стівен Фрай, письменники Світлана Алексієвич, Ієн Ренкін, Маргарет Етвуд та Ніл Гейман.



Українці провели акцію солідарності з Сенцовим

А сьогодні кореспонденцію роздрукували і віднесли під консульства та посольства РФ у різних країнах, аби передати їх російській стороні й відновити листування з Сенцовим.

За словами активістів, у цей спосіб вони апелюють до російської сторони, аби Олег знову почав отримувати листи, і наголошують: оскільки люди не мовчать, не має мовчати і влада.



Близько 50-ти людей вийшли під стіни посольства РФ

Якщо відомі люди долучаються, то маємо долучатися і ми. Дуже багато тих, які не знають Олега особисто, написали листи. Навіть прості слова підтримки важливі. Сьогоднішнім днем не закінчується надсилання листів. Пишіть не лише Олегові, а й іншим бранцям,

– закликала Анастасія Сегеда.

Активісти зачитували листи Сенцову і говорили мотивуючі слова підтримки присутнім.

Письменниця Олена Стяжкіна наголосила, що Росія донині лишається країною, яка творить злочин. І продовжуватиме, якщо ми будемо байдужими.



Письменниця Олена Стяжкіна

Сенцов – це анексований Крим і загарбані території Донеччини й Луганщини. Він, як і інші бранці – символ нашої боротьби. Символ того, що ми вміємо не забувати і бути разом, навіть коли здається, що у цьому немає жодного сенсу. Його слова, як і наші, багато важать. Ми ще обов'язково побачимось із бранцями і всі зустрінемось у вільних українських містах: Донецьку, Луганську, Ялті, Сімферополі. Україна буде вільною і сильною,

– сказала Стяжкіна.

Вона додала, що акції насамперед сигналізують Росії, що українці не здадуться.



Із дорослими під стіни роспосольства вийшло чимало малечі

Голова правління Центру Громадянських Свобод Олександра Матвійчук розказала про досягнення кампанії Save Oleg Sentsov за час голодного протесту режисера.

Так, кампанію підтримали небайдужі у 45 країнах світу. За цей час влаштовували публічні акції, добились прийняття трьох резолюцій. Але найголовніше: люди в різних країнах придумували ініціативи, які змушували реагувати їхніх президентів, повідомила Матвійчук.



Акції підтримки бранців продовжуються

"Одні з найактивніших учасників – росіяни. Відтак, коли в тебе, нібито, немає методів спротиву (акції в Росії заборонені), завжди лишається слово і власна позиція. Люди виходили на одиночні пікети, їх заарештовували, але вони продовжують боротися", – додала вона.

За словами Матвійчук, заклик голодуючого режисера до звільнення політв'язнів вже спровокував потужні зміни: про "Список Сенцова" почали робити фільми і вивчати біографії бранців.



Голодний страйк Сенцова триває 100 днів

Вона також пояснила, чому варто продовжувати писати листи ув'язненим.

Зрозуміло, що по закінченню акції брами Лабитнангі не відкриються, аби звільнити Олега. Але без таких дій по світу нічого не зміниться. Тому ми тут. Листи – це маленький, але важливий крок, що допомагає людям в ув'язненні знати: боротьба не даремна, про них пам'ятають і за них борються,

– сказала Матвійчук.

Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан наголосила, що треба продовжувати тиснути на політиків, аби ті знайшли важелі, як натиснути на російського царя і звільнити українських бранців.

"Надіюсь, що Олег вийде живим, і що залишків здоров'я йому вистачить, доки ми тут боремось за нього", – сказала Каплан.



Сестра Сенцова Наталія Каплан

Програмний директор Кримського Дому Алім Алієв порівняв голодуючого режисера з Василем Стусом, історії ув'язнення, відношення до життя й моральних нормів та характери яких у дечому схожі.

"Тепер головне, щоб різним виявилася розв'язка", – підсумував Алієв.

Водночас за 2 години акції до активістів ніхто з представників посольства РФ так і не вийшов…

Подивіться на ці вікна – вони загратовані. Путінський режим нас просто боїться! Коли говорять про безперспективність боротьби Олега, я згадую наших дисидентів. Їхня боротьба тоді здавалась геть безперспективною… Але сьогодні ми вільніші, тож їхня боротьба не була марною! Вірю, що святкуватимемо перемогу разом з Олегом й іншими політв'язнями,

– сказав член українского ПЕН-клубу, філософ Вахтанг Кебуладзе.



Філософ Вахтанг Кебуладзе

Колега Сенцова Анна Паленчук також доєдналась до акції. За час голодного страйку режисера вона веде активне листування з ним щодо майбутньої екранізації його п'єси "Номери".

"Не вперше й не востаннє ми під цим посольством. Але свобода Олега залежить від кожного з нас. Чим більше будемо кричати, тим краще нас почують. Серед нас багато тих, кому Олег відповідає. Пишімо далі політв'язням і вимагаймо їхньої свободи!", – закликала Паленчук.

Але не політв'язнями єдиними… Валерій Пантюшенко закликав не забувати про військовополонених, яких близько сотні перебуває в кривавих катівнях псевдореспублік. І теж вимагати, аби ті повернулися до своїх домівок.



Батько військовополоненого Богдана Пантюшенко

"За політв'язнів люди говорять, а за військовополонених доводиться боротися тільки рідним. Мій син Богдан мордується у полоні вже 4 рік! Усі бійці ЗСУ, окрім захисту територіальної цілісності і соборності України, воювали і за головнокомандувача Порошенка. А він їх зрадив і досі не звільнив, хоч обіцяв! Хочу, аби всі наші бранці: і військові, і політичні – повернулися, щоб сталося диво і щоб Порошенко не чекав, доки до влади прийде інший президент, а їх звільнив", – зазначив Пантюшенко.

Наостанок активісти зачитали вголос оповідання Сенцова "Автобіографію" і "Заповіт".



Олександра Матвійчук читає "Заповіт" Сенцова

Сьогоднішньою акцією нічого не завершиться і нічого не почнеться. Усе продовжується. Ми не можемо відкрити грати й звільнити всіх, але ми можемо не забувати й нагадувати. Далі буде,

– сказала Сегеда.

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