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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Британія закликає негайно звільнити Сенцова

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Олег Сенцов голодує 100 днів
Олег Сенцов голодує 100 днів / mbk.media

Державний міністр Великої Британії у справах Європи і Америки Алан Дункан у 100-й день голодування Олега Сенцова закликав Росію дотриматись своїх міжнародних зобов’язань та звільнити українського політв'язня та інших незаконно ув’язнених українців.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

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Дункан нагадав у заяві, що пан Сенцов був затриманий Росією після висловлення мирного протесту проти незаконної анексії Криму. Його засудили за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі до 20 років позбавлення волі.

"У 100-й день голодування Олега Сенцова ми надзвичайно стурбовані його здоров'ям і тим, як із ним поводиться російська влада", – зазначається у заяві британського міністра.

Міністр також підкреслив, що довгострокове голодування оголосив ще один український політв’язень Володимир Балух, і життя обох чоловіків перебувають під загрозою.

Дуже важливо, щоб Росія надала українським офіційним особам і міжнародним гуманітарним організаціям необмежений доступ до пана Сенцова, пана Балуха та до 70 інших українських політичних в'язнів. Ніхто не може бути ув'язнений за протидію незаконній анексії Криму. Росія повинна дотриматися своїх зобов'язань міжнародного гуманітарного права і прав людини і негайно звільнити їх,
– наголосив Дункан.

Нагадаємо, Європейський Союз також закликав Росію негайно звільнити Олега Сенцова та всіх незаконно затриманих українських політв'язнів.

Теги: Новини Росії Українці в полоні РФ заручники Олег Сенцов Великобританія Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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