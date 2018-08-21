Британия призывает немедленно освободить Сенцова

Государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан в 100-й день голодовки Олега Сенцова призвал Россию придерживаться своих международных обязательств и освободить украинского политзаключенного и других незаконно заключенных украинцев.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

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Дункан напомнил в заявлении, что господин Сенцов был задержан Россией после выражения мирного протеста против незаконной аннексии Крыма. Его осудили по сфабрикованным обвинениям в терроризме к 20 годам лишения свободы.

"В 100-й день голодовки Олега Сенцова мы чрезвычайно обеспокоены его здоровьем и тем, как с ним ведет себя российская власть", – отмечается в заявлении британского министра.

Министр также подчеркнул, что долгосрочную голодовку объявил еще один украинский политзаключенный Владимир Балух, и жизнь обоих мужчин находятся под угрозой.

Очень важно, чтобы Россия предоставила украинским официальным лицам и международным организациям неограниченный доступ к господину Сенцову, господину Балуху и к 70 другим украинским политическим заключенным. Никто не может быть заключен в тюрьму за противодействие незаконной аннексии Крыма. Россия должна придерживаться своих обязательств международного гуманитарного права и прав человека и немедленно освободить их,

– отметил Дункан.

Напомним, Европейский Союз также призвал Россию немедленно освободить Олега Сенцова и всех незаконно задержанных украинских политзаключенных.