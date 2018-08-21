100 дней голодной забастовки: как поддержать Олега Сенцова

21 августа украинцы присоединились к глобальной акции Международного ПЕН-центра "Солидарность с Олегом Сенцовым", чтобы поддержать пленника, который голодает 100-й день.

Читайте также: Британия призывает немедленно освободить Сенцова

Еще 14 августа организаторы объявили марафон написания писем заключенному режиссеру. К нему присоединились и известные люди: кинорежиссеры Кен Лоуч, Майк Ли, Том Стоппард, актер, писатель и телеведущий Стивен Фрай, писатели Светлана Алексиевич, Иен Рэнкин, Маргарет Этвуд и Нил Гейман.

Украинцы провели акцию солидарности с Сенцовым

А сегодня корреспонденцию распечатали и отнесли в консульства и посольства РФ в разных странах, чтобы передать их российской стороне и восстановить переписку с Сенцовым.

По словам активистов, таким способом они апеллируют к российской стороне, чтобы Олег снова начал получать письма, и отмечают: поскольку люди не молчат, не должна молчать и власть.

Около 50-ти человек вышли под стены посольства РФ

Если известные люди приобщаются, то должны участвовать и мы. Очень много тех, которые не знают Олега лично, написали письма. Даже простые слова поддержки важны. Сегодняшним днем ​​не заканчивается отправка писем. Пишите не только Олегу, но и другим пленникам,

– призвала Анастасия Сегеда.

Активисты зачитывали письма Сенцову и говорили мотивирующие слова поддержки присутствующим.

Писательница Елена Стяжкина подчеркнула, что Россия до сих пор остается страной, которая творит преступление. И будет продолжать, если мы будем равнодушными.

Писательница Елена Стяжкина

Сенцов – это аннексированный Крым и захваченные территории Донецкой и Луганской областей. Он, как и другие пленники – символ нашей борьбы. Символ того, что мы умеем не забывать и быть вместе, даже когда кажется, что в этом нет никакого смысла. Его слова, как и наши, значимы. Мы еще обязательно увидимся с пленниками и все встретимся в свободных украинских городах: Донецке, Луганске, Ялте, Симферополе. Украина будет свободной и сильной,

– сказала Стяжкина.

Она добавила, что акции в первую очередь сигнализируют России, что украинцы не сдадутся.

Со взрослыми под стены роспосольства вышло немало малышей

Председатель правления Центра Гражданских Свобод Александра Матвийчук рассказала о достижениях кампании Save Oleg Sentsov за время голодного протеста режиссера.

Так, кампанию поддержали неравнодушные в 45 странах мира. За это время устраивали публичные акции, добились принятия трех резолюций. Но самое главное: люди в разных странах придумывали инициативы, которые заставляли реагировать их президентов, сообщила Матвийчук.

Акции поддержки пленников продолжаются

"Одни из самых активных участников – россияне. Поэтому, когда у тебя якобы нет методов сопротивления (акции в России запрещены), всегда остается слово и собственная позиция. Люди выходили на одиночные пикеты, их арестовывали, но они продолжают бороться", – добавила она.

По словам Матвийчук, призыв голодающего режиссера к освобождению политзаключенных уже спровоцировал мощные изменения: о "Списке Сенцова" начали делать фильмы и изучать биографии пленников.

Голодная забастовка Сенцова продолжается 100 дней

Она также объяснила, почему стоит продолжать писать письма заключенным.

Понятно, что по окончании акции ворота Лабытнанги не откроются, чтобы освободить Олега. Но без таких действий по миру ничего не изменится. Поэтому мы здесь. Письма – это маленький, но важный шаг, который помогает людям в заключении знать: борьба не напрасна, о них помнят и за них борются,

– сказала Матвийчук.

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан подчеркнула, что надо продолжать давить на политиков, чтобы те нашли рычаги, как надавить на русского царя и освободить украинских пленников.

"Надеюсь, что Олег выйдет живым, и остатков здоровья ему хватит, пока мы здесь боремся за него", – сказала Каплан.

Сестра Сенцова Наталья Каплан

Программный директор Крымского Дома Алим Алиев сравнил голодающего режиссера с Василием Стусом, истории заключения, отношение к жизни и моральным нормам, характеры которых в чем-то похожи.

"Теперь главное, чтобы разной оказалась развязка", – подытожил Алиев.

В то же время за 2 часа акции к активистам никто из представителей посольства РФ так и не вышел...

Посмотрите на эти окна – они зарешеченные. Путинский режим нас просто боится! Когда говорят о бесперспективности борьбы Олега, я вспоминаю наших диссидентов. Их борьба тогда казалась совершенно бесперспективной... Но сегодня мы свободны, поэтому их борьба не была напрасной! Верю, что будем праздновать победу вместе с Олегом и другими политзаключенными,

– сказал член украинского ПЕН-клуба, философ Вахтанг Кебуладзе.

Философ Вахтанг Кебуладзе

Коллега Сенцова Анна Паленчук также присоединилась к акции. За время голодной забастовки режиссера она ведет активную переписку с ним о будущей экранизации его пьесы "Номера".

"Не первый и не в последний раз мы под этим посольством. Но свобода Олега зависит от каждого из нас. Чем больше будем кричать, тем лучше нас услышат. Среди нас много тех, кому Олег отвечает. Пишем дальше политзаключенным и потребуем их свободы!", – призвала Паленчук.

Но не политзаключенными едиными... Валерий Пантюшенко призвал не забывать о военнопленных, которых около сотни находится в кровавых застенках псевдореспублик. И тоже требовать, чтобы те вернулись в свои дома.

Отец военнопленного Богдана Пантюшенко

"За политзаключенных люди говорят, а за военопленных приходится бороться только родным. Мой сын Богдан мордуется в плену уже 4 год! Все бойцы ВСУ, кроме защиты территориальной целостности и соборности Украины, воевали и за главнокомандующего Порошенко. А он их предал и до сих пор не освободил, хотя обещал! Хочу, чтобы все наши пленники: и военные, и политические – вернулись, чтобы произошло чудо и чтобы Порошенко не ждал, пока к власти придет другой президент, а их освободил", – отметил Пантюшенко.

Напоследок активисты зачитали вслух рассказы Сенцова "Автобиографию" и "Заповіт".

Александра Матвийчук читает "Заповіт" Сенцова

Сегодняшней акцией ничего не завершится и ничего не начнется. Все продолжается. Мы не можем открыть решетки и освободить всех, но мы можем не забывать и напоминать. Продолжение следует,

– сказала Сегеда.

Читайте также: ЕС обратился к РФ с требованием освободить Сенцова